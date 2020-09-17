Владимира Голубева избрали спикером Горсовета Бердска

Конкуренцию ему составил депутат Андрей Никулин. 17 сентября на 38-ой сессии Горсовета спикер Валерий Бадьин попрощался с депутатами и сотрудниками администрации. Опытного парламентария Бердска избрали депутатом Заксобрания области. — Я подсчитал, что проработал в Горсовета 114 месяцев. После избрания я остаюсь с вами, но в другом качестве, — сказал дрогнувшим голосом Валерий Георгиевич и сложил с себя полномочия. На должность спикера претендовали два кандидата — Владимир Голубев и Андрей Никулин. Отмечу, что Андрей Владимирович несколько лет назад хотел стать заместителем спикера, но тогда депутаты сказали: в этой должности нет необходимости. Спустя время они избрали на неё Владимира Голубева. Теперь за Владимира Алексеевича проголосовал 21 депутат, а за Андрея Никулина – восемь. Владимир Голубев отметил, что не планирует революционных изменений и намерен придерживаться курса, заданного Валерием Георгиевичем.
Конкуренцию ему составил депутат Андрей Никулин.
17 сентября на 38-ой сессии Горсовета спикер Валерий Бадьин попрощался с депутатами и сотрудниками администрации. Опытного парламентария Бердска избрали депутатом Заксобрания области.
— Я подсчитал, что проработал в Горсовета 114 месяцев. После избрания я остаюсь с вами, но в другом качестве, — сказал дрогнувшим голосом Валерий Георгиевич и сложил с себя полномочия.
На должность спикера претендовали два кандидата — Владимир Голубев и Андрей Никулин. Отмечу, что Андрей Владимирович несколько лет назад хотел стать заместителем спикера, но тогда депутаты сказали: в этой должности нет необходимости. Спустя время они избрали на неё Владимира Голубева. Теперь за Владимира Алексеевича проголосовал 21 депутат, а за Андрея Никулина – восемь.
Владимир Голубев отметил, что не планирует революционных изменений и намерен придерживаться курса, заданного Валерием Георгиевичем.
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