Расследовать отравление Навального и остановить "Северный поток-2" хочет Европа

Европарламент "настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России" по аналогии "актом Магнитского".

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

Европарламент (ЕП) принял в четверг резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В документе институтам Евросоюза предлагается принять "стратегию демократизации" России и требовать от Москвы отмены поправки к Конституции РФ.

Все это, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне с подключением всех возможных организаций, где западные страны имеют влияние.

Впрочем, результаты этого расследования Европарламент уже частично определил, назвав случившееся с Навальным "частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 11-13 сентября".

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

Оценка выборов

В обширном тексте резолюции Европарламент попытался дать оценку состоявшемуся 11-13 сентября голосованию в региональные и местные органы власти РФ. Как утверждают евродепутаты, в ходе волеизъявления было зафиксировано "рекордное число жалоб на фальсификацию результатов".

При этом 16 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова подробно рассказала в Москве о централизованной кампании по публикации фейковых и недостоверных новостей о якобы выявленных нарушениях, которые размещались, в частности, на ресурсе "Карта нарушений". По ее словам, единичные реальные случаи нарушений на выборах оперативно устранялись, при этом за ходом выборов следили в общей сложности 177,5 тыс. наблюдателей.

Стратегия в отношении России

Европарламент призвал Совет Евросоюза "принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ", максимально задействовать "механизмы защиты прав человека" и создать "российский университет в изгнании в одной из стран ЕС". ЕП также предложил "разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии", и "постоянно требовать от России отменить или изменить" поправки к Конституции РФ, которые в институтах ЕС сочли "незаконными".

Расследование и санкции

В резолюции содержится и призыв "немедленно запустить независимое международное расследование" инцидента с Навальным "с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств - союзников ЕС, а также ОЗХО". Европарламент также предложил внешнеполитической службе ЕС "пересмотреть отношения с Россией", увязав их развитие с уровнем демократии в стране, и "изолировать Москву во всех международных форматах".

ЕП настоял на том, чтобы "ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе [действующего в США] "акта Магнитского" и усилил уже существующие санкции против Москвы.

Кроме того, Европарламент вновь призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот тезис уже неоднократно фигурировал в предыдущих резолюциях по России, передает ТАСС.