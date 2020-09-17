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К психиатру не попасть! Перед кем выпендриваются?

20:56 17.09.2020
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Почему в любую поликлинику Новосибирска можно без проблем дозвониться, а в Бердске какие то вечные проблемы?..

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Алиса:

По несчастью, пришлось обратиться в Бердскую ЦГБ, в регистратуру, чтобы узнать, как принимает психиатр. Дозвониться вообще нереально, автоответчик отвечает, что время ожидания составляет более десяти минут...Слушаю музычку, далее трубку берет оператор, разговаривает о чем то своем на заднем плане, и отключается! При повторном наборе мне тот же автоответчик предлагает подождать снова более 10 минут! Мне интересно, для чего сделали call центр и почему я должна потратить все деньги на телефоне и свое время, чтобы в итоге не дозвониться? Не проще было оставить все как есть? Ведь за простые короткие гудки деньги не снимаются! К чему косить под сервис, если в итоге ничего не работает? Перед кем выпендриваются?.. Почему в любую поликлинику Новосибирска можно без проблем дозвониться, а в Бердске какие то вечные проблемы?..

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