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Педофил изнасиловал 6-летнего мальчика в заброшенном гараже возле школы

21:21 17.09.2020 Фото: СКР по Пермскому краю
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Насильника задержали через два дня. Им оказался житель Перми, который находился в Соликамске в командировке.

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Педофил на допросе в СК Пермского края

В городе Соликамске следователи раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка, сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 15 сентября 2020 года по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего в городе Соликамске по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Местные СМИ сообщают, что вечером 15 сентября педофил подкараулил и изнасиловал в заброшенном гараже около школы №1 Соликамска шестилетнего мальчика.

В течение двух суток благодаря оперативной круглосуточной работе следственно-оперативной группы, которую возглавил заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Анащенко, в которую вошли следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты отдела криминалистики регионального СУ СК России и оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый в течение двух суток был установлен. Им является житель города Перми, который находился в городе Соликамске в командировке.

Днём 17 сентября подозреваемый был задержан в городе Соликамске. В настоящее время в отношении него проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведены осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, проведено значительное количество допросов родственников потерпевшего и свидетелей. Изъяты и осмотрены видеозаписи камер наружного наблюдения в городе. Составлен фоторобот и визуальный портрет подозреваемого.

Проведены проверки показаний на месте, следственный эксперимент и опознание подозреваемого. Продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Отсидит, выйдет и возьмется за старое?

Аноним, 17 сентября 2020 23:06
ребенок то хоть живой?????!!!!!

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