18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже

13:45 18.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В сообществе "Барахолка Чита" в "Инстаграме" появилось объявление о продаже нижнего белья Ольги Бузовой.

% name% title
На досках объявлений в Сети нередко можно обнаружить выставленные на продажу предметы, которые принадлежали знаменитостям

На досках объявлений в Сети нередко можно обнаружить выставленные на продажу предметы, которые принадлежали знаменитостям — например, предметы одежды (среди которых встречается и нижнее белье) и даже документы. 

На одной из сетевых площадок заметили трусы Филиппа Киркорова. И не какие-нибудь обычные, а эксклюзивные, существующие в единственном экземпляре. Певец якобы оставил предмет нижнего белья в одном из отелей, а теперь за трусы Киркорова просят 500 тысяч рублей. Первоначальная цена была в два раза выше, но продавец снизил ее из-за отсутствия покупателей.

В сообществе "Барахолка Чита" в "Инстаграме" появилось объявление о продаже нижнего белья Ольги Бузовой. Как именно продавец получил трофейное белье — не уточняется, но известно, что Бузова выступала в нем с шоу "Принимай меня", которое проходило в Чите в 2019 году. Стоимость трусов и бюстгальтера знаменитости вполне демократичная — 15 тысяч рублей.

За еще более скромную сумму — 10 тысяч рублей — можно приобрести пропуск Игоря Николаева, который сохранился с 1987-1988 годов. Тогда в Индии и разных регионах СССР проходил фестиваль советско-индийской дружбы, к которому имеет отношение документ. Пропуск сохранился очень хорошо и может представлять некоторую ценность для преданных фанатов Николаева и коллекционеров.

Источник: planet-today.ru

вещи знаменитостей звезды интернет продажа трусы Ольга Бузова Филипп Киркоров Игорь Николаев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому нужны чужие трусы или пропуск Николаева?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Куча операций и фотошопа": Белла Хадид снялась голой и нарвалась на критику фанатов
14:17 18-09-2020
БердскСколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска, "раскололась" власть
14:15 18-09-2020
Сколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска,
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 1
14:05 18-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Когда Всемирный день безопасности пациентов в 2020 году и что принято делать в этот день
14:00 18-09-2020
Когда Всемирный день безопасности пациентов в 2020 году и что принято делать в этот день
Отменят доплату за классное руководство учителям. Но не всем
14:00 18-09-2020
Отменят доплату за классное руководство учителям. Но не всем
Окровавленная рука жертвы ДТП торчала из кузова грузовика. Криминала нет, сказали в МВД
13:45 18-09-2020
Окровавленная рука жертвы ДТП торчала из кузова грузовика. Криминала нет, сказали в МВД
Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска
13:45 18-09-2020
Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска
Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже
13:45 18-09-2020
Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже
Когда убирать тыкву на зиму и как ее правильно хранить
13:32 18-09-2020
Когда убирать тыкву на зиму и как ее правильно хранить
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
13:32 18-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»