Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже

На досках объявлений в Сети нередко можно обнаружить выставленные на продажу предметы, которые принадлежали знаменитостям

На досках объявлений в Сети нередко можно обнаружить выставленные на продажу предметы, которые принадлежали знаменитостям — например, предметы одежды (среди которых встречается и нижнее белье) и даже документы.

На одной из сетевых площадок заметили трусы Филиппа Киркорова. И не какие-нибудь обычные, а эксклюзивные, существующие в единственном экземпляре. Певец якобы оставил предмет нижнего белья в одном из отелей, а теперь за трусы Киркорова просят 500 тысяч рублей. Первоначальная цена была в два раза выше, но продавец снизил ее из-за отсутствия покупателей.

В сообществе "Барахолка Чита" в "Инстаграме" появилось объявление о продаже нижнего белья Ольги Бузовой. Как именно продавец получил трофейное белье — не уточняется, но известно, что Бузова выступала в нем с шоу "Принимай меня", которое проходило в Чите в 2019 году. Стоимость трусов и бюстгальтера знаменитости вполне демократичная — 15 тысяч рублей.

За еще более скромную сумму — 10 тысяч рублей — можно приобрести пропуск Игоря Николаева, который сохранился с 1987-1988 годов. Тогда в Индии и разных регионах СССР проходил фестиваль советско-индийской дружбы, к которому имеет отношение документ. Пропуск сохранился очень хорошо и может представлять некоторую ценность для преданных фанатов Николаева и коллекционеров.

Источник: planet-today.ru