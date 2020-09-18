Уделала отца: Лиза Галкина мастерски обыграла звездного папу в домино

Хваткая Лиза выигрывает бой, отмечая, что теперь не считает отца сильным соперником.

Лиза Галкина родилась 18-го сентября 2013 года

Алла Пугачева и Максим Галкин в следующем году отметят двадцать лет со дня знакомства. Звездная пара 23-го декабря 2011 года официально оформили свои отношения, а спустя два года стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри. Они в этом году пополнили ряди звездных первоклассников.

В Сети часто появляются фан-страницы малышей, веди они имеют многомиллионную армию поклонников. Так, некоторое время назад в Сети появился ролик, где Максим Галкин играет в нарды со своей дочерью.

Подписчики вновь умилились артистичностью и ловкостью маленькой Лизы, отметив, что ее ждет большое будущее.

«Просто чудо Лизонька!!», «Просто оообооожжаааюю наблюдать за этим маленьким, остроумненьким, миленьким человечком», «довольная такая, «Как хорошо выигрывать!!!!», «Лапулька»», «Прелесть», - отметили пользователи Сети.

Поклонник восхитились очаровательной Лизой, осыпав их потрясающий дуэт комплиментами и отметкой «нравится».



Источник: clutch.ua