Уделала отца: Лиза Галкина мастерски обыграла звездного папу в домино

Алла Пугачева и Максим Галкин в следующем году отметят двадцать лет со дня знакомства. Звездная пара 23-го декабря 2011 года официально оформили свои отношения, а спустя два года стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри. Они в этом году пополнили ряди звездных первоклассников.
В Сети часто появляются фан-страницы малышей, веди они имеют многомиллионную армию поклонников. Так, некоторое время назад в Сети появился ролик, где Максим Галкин играет в нарды со своей дочерью.
Подписчики вновь умилились артистичностью и ловкостью маленькой Лизы, отметив, что ее ждет большое будущее.
«Просто чудо Лизонька!!», «Просто оообооожжаааюю наблюдать за этим маленьким, остроумненьким, миленьким человечком», «довольная такая, «Как хорошо выигрывать!!!!», «Лапулька»», «Прелесть», - отметили пользователи Сети.
Поклонник восхитились очаровательной Лизой, осыпав их потрясающий дуэт комплиментами и отметкой «нравится».
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Источник: clutch.ua