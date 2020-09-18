Вкуснейшие рецепты салатов из помидоров на зиму

Необходимо знать самые вкусные рецепты салатов на зиму из помидоров, чтобы всегда иметь запасы в холодное время года.

Помидоры – это те овощи, которые очень просто консервировать на зиму, так как они не теряют вкуса и долго хранятся

Помидоры – это те овощи, которые очень просто консервировать на зиму, так как они не теряют вкуса и долго хранятся. Необходимо знать самые вкусные рецепты салатов на зиму из помидоров, чтобы всегда иметь запасы в холодное время года.

Салат «Ленивый» из помидоров на зиму

Данный салат можно использовать, как отдельное блюдо, как закуску, либо как овощную заправку к супам. Для его приготовления потребуются следующие ингредиенты:

2 килограмма помидоров;

400 грамм болгарского перца;

6 зубчиков чеснока;

лавровый лист;

1 чайная ложка соли на банку;

3 чайной ложки сахарного песка на банку;

пол чайной ложки уксуса на банку.

Первым делом необходимо помыть все овощи и нарезать все на кубики, кроме помидоров, так как их нужно разделить на дольки. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на банку объемом 700 грамм, если необходимо большее количество, то и продукты понадобятся в другом объеме.

Далее необходимо помыть и просушить банки. Овощи нужно поместить в банки – можно слоями, а также в произвольном порядке. Но важно, чтобы количество овощей во всех банках было одинаковое. После того, как банки будут наполнены овощами, необходимо добавить к ним специи и залить все кипятком. После этого необходимо закрутить крышки и перевернуть банки, утеплив их теплым одеялом, так заготовки должны простоять до полного остывания.

Салат из помидоров по-корейски на зиму

Для приготовления данного салата в банку на 1 литр потребуются следующие ингредиенты:

750 грамм помидоров;

250 грамм болгарского перца;

120 грамм моркови;

лук;

3-4 зубчика чеснока;



специи для моркови по-корейски;60 грамм сахарного песка;20 грамм поваренной соли;25 грамм уксуса;50 грамм растительного масла.

Первым делом необходимо помыть и почистить все овощи. Помидоры необходимо нарезать на дольки, лук полукольцами, а морковь и чеснок натереть на терке. Болгарский перец нарезать кубиками или соломкой. Смешав все овощи в глубокой посуде, к ним необходимо добавить все специи, а также тщательно перемешать. Далее добавить уксус и масло, и оставить полученную смесь на час, чтобы овощи смогли напитаться друг другом.

Далее необходимо слить сок, который выделили овощи. Поместить их в банки и залить соком. Плотно закрыть крышкой и перевернуть в теплом месте. Спустя 2-3 часа необходимо убрать салат в темное прохладное место, где он сможет храниться всю зиму.

Источник: rsute.ru