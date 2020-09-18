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Александр Карелин уходит из Госдумы в Совет Федерации

09:00 18.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Карелин является персоной федерального значения. Он будет решать стратегические интересы региона и в Совете Федерации.

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Александр Карелин — частый гость в Бердске

"Единая Россия" рекомендовала сессии седьмого созыва Законодательного собрания Новосибирской области делегировать в Совет Федерации депутата Госдумы РФ Александра Карелина, сообщил ТАСС первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

По результатам прошедших выборов "Единая Россия" получила 72% депутатских мандатов в новом, седьмом, созыве Законодательного собрания Новосибирской области, итоговая явка составила 30,6%. Предыдущий представитель регионального парламента в Совете Федерации - депутат Владимир Лаптев, который переизбрался в областной парламент на новый срок.

"Сегодня прошел президиум [регионального отделения "Единой России"], на котором было принято решение рекомендовать сессии Законодательного собрания региона кандидатуру Александра Александровича Карелина для выдвижения в Совет Федерации", - сказал Панферов.

По словам собеседника агентства, Карелин является персоной федерального значения. Он будет решать стратегические интересы региона и в Совете Федерации.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва проходили с 11 по 13 сентября. Для участия в выборах было зарегистрировано 10 избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и 172 кандидата по одномандатным округам. Для прохождения списка партии в региональный парламент ее представители должны были набрать 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Источник: ТАСС

выборы госдума совет федерации уходит
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От редакции

Кто позвал?

Аноним, 18 сентября 2020 09:50
Да уж... далеко ушел
Аноним, 18 сентября 2020 09:52
Когда они все уйдут?

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