Побежали россияне не за рублем, а за долларом. Почему?

Доллар — это новые макароны

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Аналитики объясняют поведение граждан неопределённостью на рынках с учётом коронакризиса и угрозы новых санкций. Несмотря на то, что эксперты допускают укрепление нацвалюты до 71-73 рублей/$ к концу года, более вероятен, по их прогнозам, курс в 79-81 рубль/$.

Доллар — это новые макароны

С ослаблением ограничений, введенных из-за пандемии, граждане устремились в обменники. Как показывают последние доступные данные ЦБ, особенно высок был спрос на крупные суммы. Если в феврале и марте люди, покупавшие валюту на сумму более $5000, в совокупности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, то в мае и июне объемы взлетели до $310,6 млн и $607,2 млн соответственно. Июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года.

Еще больше было желающих купить валюту на сумму от $2001 до $5000. В мае спрос составил $370,65 млн, в июне — $824,3 млн. Совокупный объем — $1,194 млрд — оказался максимальным для этих двух месяцев за последние шесть лет. Даже в мае и июне 2015 года, когда после валютного кризиса граждане сметали доллары и евро, спрос был чуть ниже — $1,186 млрд.

Менее крупные суммы, напротив, популярностью не пользовались. Общий размер сделок на $501–2000 в июне составил $489,3 млн — что вдвое ниже январского и февральского уровней, а на покупки $251–500 пришлось лишь $2,32 млн по сравнению с $77,23 млн в феврале.

В целом в июне россияне купили валюты на $1,932 млрд, что в 2,3 раза больше апрельского показателя, составившего $846,63 млн. По данным ЦБ, средняя сумма сделки в июне составила 2638 единиц для доллара и 2008 для евро.

Тренд на покупку валюты продолжается, но дальше он будет уже не столь массовым, россияне удовлетворили первичные потребности в резервах, и из-за падающих доходов вкладывать в валюту уже может быть просто нечего, отметил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Однако сейчас идет плавная девальвация рубля, которая может ускориться в любой момент, поэтому не исключены дальнейшие крупные покупки валюты, считает, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

На приобретение валюты традиционно влияет сезонность, начало лета и весь отпускной сезон — это период повышенного спроса на доллары и евро, поскольку граждане планируют отдых. Однако этот год не похож на предыдущие из-за роста интереса к крупным суммам, добавил Алексей Антонов.

— Смещение спроса вызвано теми же причинами, по которым в I квартале люди покупали бакалею. Сейчас все поняли, что границы закрыты надолго, а экономике предстоит долгий курс восстановления, соответственно, доллары и евро могут еще больше подорожать, — сказал он.

Хотя к экономической турбулентности в России не привыкать, нынешний кризис, вызванный распространением COVID-19, отличается от своих предшественников 1998, 2008 и 2014 годов, обратили внимание аналитики Sberbank CIB. Обычно с началом нестабильности происходит значительный отток капитала и резкое ослабление рубля, но на этот раз сценарий был другой.

Режим самоизоляции спровоцировал падение импорта товаров и услуг более чем на четверть, а также заметное сокращение денежных переводов за рубеж, говорится в исследовании Sberbank CIB, тогда как отток капитала оказался не столь масштабным — $13,3 млрд во II квартале. Эти факторы и оказали поддержку рублю в начале пандемии.

Действительно, в начале марта был обвал, вызванный пандемической распродажей на биржах и развалом сделки ОПЕК+, когда доллар за считаные дни подорожал с 67,6 рубля до 80,87 рубля. Но после короткой паники национальная валюта пошла в рост, и в начале июня за доллар давали 68,2 рубля.

Без подарков под елочкой

Однако в дальнейшем, по мере смягчения карантинных ограничений, маятник качнулся в обратную сторону. Из-за отложенного спроса резко выросло потребление, в том числе импорта, в Россию стали возвращаться трудовые мигранты, и наметилось восстановление денежных переводов за рубеж, а отток капитала усилился, говорится в исследовании.

В результате курс российской валюты пошел вниз. В первой декаде сентября доллар перешагивал уровень 76 рублей, а евро — 90 рублей.

В период самоизоляции людям нужны были рубли, чтобы покупать продукты питания и вещи первой необходимости, отметил Алексей Кричевский. Сейчас же, по его мнению, ситуация становится всё больше похожей на 2014 год, поэтому в ожидании обвала рубля люди берут валюту.

Приобретения иностранных денег на небольшие суммы стало меньше, потому что не все решились на зарубежный отдых даже после открытия границ, многие решили сэкономить и отложить средства про запас, прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Из-за высокой неопределенности вследствие пандемии и ее экономических последствий люди сокращают затраты и создают финансовую подушку, добавил он.

Главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов призывает не драматизировать ситуацию. Интерес к валюте он связывает с реализацией отложенного спроса. Граждане стали более грамотными и опытными после предыдущих кризисов и продают валюту при высоком курсе доллара, а покупают при укреплении рубля, подчеркнул он.

В ближайшие месяцы рубль останется под воздействием привычных внешних и внутренних факторов — от цены на нефть и геополитической обстановки до возможности второй волны пандемии, новых санкций, политики ФРС и ЦБ и т.д., отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По словам Алексея Антонова, сейчас важно, как будут развиваться события в Белоруссии и Турции, которая остается серьезным партнером России.

Аналитик «Финама» Анна Зайцева не советует надеяться на предновогоднее ралли рубля, связанное с налоговыми выплатами. В нынешнем году динамика курса будет зависеть от степени угрозы санкционного давления на Россию, предупредила она.

Если не будет серьезных шоков, к концу года национальная валюта может вернуться в диапазон 71–73 рубля/$ и 84–87 рублей/€, особенно если после президентских выборов в США санкционная премия будет постепенно уходить из цен российских активов, отметили опрошенные «Известиями» аналитики. Однако более вероятно, по их мнению, постепенное ослабление российской денежной единицы до 79–81 рубля/$ и 95–96 рублей/€.

Источник: Известия