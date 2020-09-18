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Заболели коронавирусом 49 новосибирцев за сутки на 18 сентября. Больных уже 12 356

13:07 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ – 7 пациентов.

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Всего в Новосибирской области сделано 479 779 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 18 сентября в регионе зафиксировано 12 356 случаев COVID-19 (+49 за минувшие сутки), в том числе 730 детей. 11 205 пациентов выздоровели (+93 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек.

В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 033.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 415 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 479 779 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 312 жителей региона, 40 765 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 187 обращений, госпитализирован 31 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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