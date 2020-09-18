18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Мошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска

17:15 18.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Они представляются сотрудниками МУП "КБУ"(водоканала) и предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с не качественным предоставлением услуг и другое.

% name% title
Уважаемые бердчане, потребители коммунальных услуг МУП "КБУ" информируем вас о том, что в городе Бердске появились мошенники, которые представляются сотрудниками МУП "КБУ"(водоканала) и предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с не качественным предоставлением услуг и другое.

Будьте внимательны и осторожны! МУП "КБУ" не оказывает платных услуг и не производит ни каких работ на внутридомовых системах потребителей!

Сотрудники МУП "КБУ" производят обход потребителей только с целью сверки показаний приборов учета, предоставляют доверенность подписанную директором, удостоверение и одеты в жилет с логотипом МУП "КБУ."

Источник: berdsk.nso.ru

мошенничество фильтры для воды МУП "КБУ"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам попадались такие кадры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:48 18-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
Об особенностях "выздоровления" бюджета 2021 года рассказал Алексей Кудрин
17:45 18-09-2020
Об особенностях
Грозит тюрьма за вывоз "бутылочки Навального" из страны близким блогера, заявил Грибаков
17:30 18-09-2020
Грозит тюрьма за вывоз
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 3
17:23 18-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство 5
17:20 18-09-2020
Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем 54
17:20 18-09-2020
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 24
17:18 18-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей 17
17:17 18-09-2020
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей
БердскМошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
17:15 18-09-2020
Мошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит
17:12 18-09-2020
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит