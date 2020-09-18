Мошенники с фильтрами для воды за бешеные деньги добрались до Бердска

Они представляются сотрудниками МУП "КБУ"(водоканала) и предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с не качественным предоставлением услуг и другое.



Уважаемые бердчане, потребители коммунальных услуг МУП "КБУ" информируем вас о том, что в городе Бердске появились мошенники, которые представляются сотрудниками МУП "КБУ"(водоканала) и предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с не качественным предоставлением услуг и другое.

Будьте внимательны и осторожны! МУП "КБУ" не оказывает платных услуг и не производит ни каких работ на внутридомовых системах потребителей!

Сотрудники МУП "КБУ" производят обход потребителей только с целью сверки показаний приборов учета, предоставляют доверенность подписанную директором, удостоверение и одеты в жилет с логотипом МУП "КБУ."

Источник: berdsk.nso.ru