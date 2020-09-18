Змея укусила ребенка на квесте «Форт Боярд» в Новосибирске. Бизнес работал незаконно в COVID-19

О результатах прокурорской проверки сообщений СМИ о нарушении прав ребенка при прохождении квеста

Прокуратура города Новосибирска проверила законность деятельности квеста «Форт Боярд», при прохождении которого 31 августа т.г. ребенка укусила змея.

Вопреки требованиям постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 о приостановлении с 28.03.2020 по 30.09.2020 деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) по проведению, в том числе, досуговых (развлекательных и зрелищных) мероприятий с очным присутствием граждан, индивидуальный предприниматель не приостановил квест «Форт Боярд».

Вопреки «Требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», «Ветеринарным правилам организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», по состоянию на 31.08.2020 у индивидуального предпринимателя отсутствовал журнал наблюдений за животными, план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных; отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в установленном порядке на используемых во время квеста животных (маисовый полоз, крыса).

Прокуратура также вскрыла нарушения законодательства о защите прав потребителей. Так, в помещении квеста «Форт Боярд» отсутствовала информация об исполнителе услуги (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, зарегистрировавшем его органе), о режиме работы, о цене в рублях и условиях приобретения услуги, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуги.

В настоящее время деятельность квеста приостановлена, маисовой полоз и крыса исключены из программы квеста.

Законным представителям пострадавшего ребенка индивидуальным предпринимателем возмещены материальный ущерб и моральный вред.

По результатам проверки прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление, в отношении него возбудила административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных), ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Исполнение требований прокуратуры и рассмотрение принятых актов взято на контроль.

Источник: Прокуратура Новосибирской области