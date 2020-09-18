Змея укусила ребенка на квесте «Форт Боярд» в Новосибирске. Бизнес работал незаконно в COVID-19

Прокуратура города Новосибирска проверила законность деятельности квеста «Форт Боярд», при прохождении которого 31 августа т.г. ребенка укусила змея.
Вопреки требованиям постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 о приостановлении с 28.03.2020 по 30.09.2020 деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) по проведению, в том числе, досуговых (развлекательных и зрелищных) мероприятий с очным присутствием граждан, индивидуальный предприниматель не приостановил квест «Форт Боярд».
Вопреки «Требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», «Ветеринарным правилам организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», по состоянию на 31.08.2020 у индивидуального предпринимателя отсутствовал журнал наблюдений за животными, план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных; отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в установленном порядке на используемых во время квеста животных (маисовый полоз, крыса).
Прокуратура также вскрыла нарушения законодательства о защите прав потребителей. Так, в помещении квеста «Форт Боярд» отсутствовала информация об исполнителе услуги (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, зарегистрировавшем его органе), о режиме работы, о цене в рублях и условиях приобретения услуги, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуги.
В настоящее время деятельность квеста приостановлена, маисовой полоз и крыса исключены из программы квеста.
Законным представителям пострадавшего ребенка индивидуальным предпринимателем возмещены материальный ущерб и моральный вред.
По результатам проверки прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление, в отношении него возбудила административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных), ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Исполнение требований прокуратуры и рассмотрение принятых актов взято на контроль.
Источник: Прокуратура Новосибирской области