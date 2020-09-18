Просил не лишать его свободы из-за больной мамы подозреваемый в убийстве 78-летней бердчанки
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Просил не лишать его свободы из-за больной мамы подозреваемый в убийстве 78-летней бердчанки

5:10:349/18/2020
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18 сентября Бердский суд арестовал 42-летнего Алексея Панарина.

Он обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ). Погибшей было 78 лет. С ней Алексей Панарин проживал в одном подъезде, и, по словам соседей, даже приходил на поминки мужа пенсионерки. Супруг погибшей и отец Панарина служили в одной части, и семьи общались.

Подозреваемый рассказал следователям, что 13 сентября нынешнего года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, поругались. Потом, по версии следствия, мужчина нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась на месте. Адвокат Панарина заявил в суде, что факт преступления не доказан. По словам защитника, мужчина хотел довести подвыпившую соседку до дома, а та по дороге спотыкалась и упала в лог. Смерть наступила от перелома шейного отдела позвоночника. Соседи назвали такую версию ложью. Они заявили: погибшая не злоупотребляла спиртным и молодо выглядела.

Следователь подчеркнула, что после случившегося Алексей Панарин не вызвал скорую помощь и попытался всё скрыть. Тело погибшей обнаружили случайно 14 сентября в лесном массиве в посёлке Мичуринском. Несколько дней не могли установить её личность, и преступление оставалось не раскрытым. Следователи приняли решение обратиться в СМИ, после публикаций на указанный номер телефона позвонили несколько человек. Граждане дополнили сведения, собранные сотрудниками следственного комитета, и это позволило установить личность погибшей.

В суде Алексей Панарин рассказал о своей тяжело больной маме, которая передвигается только со стульчиком и нуждается в постоянном уходе.

— Я живу с мамой, а моя сестра – отдельно. Мне негде скрываться, — заверил Алексей Панарин и попросил суд не лишать его свободы.

Ранее он не был судим. Мужчина разведён и нигде не работает. Выслушав мнения сторон, судья Татьяна Васюхневич арестовала подозреваемого на 1 месяц 28 дней.

Источник: svidetel24.info

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