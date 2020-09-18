Предупредили о мошенниках коммунальщики Бердска

Под видом работников предприятия злоумышленники навязывают жителям Бердска некачественный сервис. — Уважаемые жители Бердска,потребители коммунальных услуг МУП КБУ, — говорится в размещённой на сайте предприятия информации, — доводим до вашего сведения, что в Бердске появились мошенники, которые представляются сотрудниками водоканала КБУ. По сведениям коммунальщиков, злоумышленники предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с некачественным предоставлением услуг и другие. — Будьте внимательны и осторожны, — обращаются к бердчанам специалисты муниципального предприятия, — МУП КБУ не оказывает платных услуг и не производит никаких работ на внутридомовых системах потребителей. По их словам, сотрудники комбината бытовых услуг производят обход потребителей только с целью сверки показаний приборов учета и при этом предоставляют жителям доверенность, подписанную директором, и соответствующее удостоверение.
Под видом работников предприятия злоумышленники навязывают жителям Бердска некачественный сервис.
— Уважаемые жители Бердска,потребители коммунальных услуг МУП КБУ, — говорится в размещённой на сайте предприятия информации, — доводим до вашего сведения, что в Бердске появились мошенники, которые представляются сотрудниками водоканала КБУ.
По сведениям коммунальщиков, злоумышленники предлагают услуги по замене трубопроводов, установке фильтров в связи с некачественным предоставлением услуг и другие.
— Будьте внимательны и осторожны, — обращаются к бердчанам специалисты муниципального предприятия, — МУП КБУ не оказывает платных услуг и не производит никаких работ на внутридомовых системах потребителей.
По их словам, сотрудники комбината бытовых услуг производят обход потребителей только с целью сверки показаний приборов учета и при этом предоставляют жителям доверенность, подписанную директором, и соответствующее удостоверение.