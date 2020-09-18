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Зверски изнасиловавшего и убившего 78-летнюю Галину Сырмолотову арестовал на 2 месяца суд Бердска

19:53 18.09.2020 Фото: СКР
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42-летний Алексей Панарин просил не лишать его свободы из-за больной мамы. Он утверждает, что погибшая сама упала в лог и сломала шею.

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Женщину нашли мертвой 14 сентября. 18 сентября Бердский суд арестовал подозреваемого

Алексей Панарин обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ). 18 сентября Бердский горсуд его арестовал.

Погибшей было 78 лет. С ней Алексей Панарин проживал в одном подъезде, и, по словам соседей, даже приходил на поминки мужа пенсионерки. Супруг погибшей и отец Панарина служили в одной части, и семьи общались, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Подозреваемый рассказал следователям, что 13 сентября 2020 года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, поругались. Потом, по версии следствия, мужчина нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась на месте.

Адвокат Панарина заявил в суде, что факт преступления не доказан. По словам защитника, мужчина хотел довести подвыпившую соседку до дома, а та по дороге спотыкалась и упала в лог, передает "Свидетель". Смерть наступила от перелома шейного отдела позвоночника. Соседи назвали такую версию ложью. Они заявили: погибшая не злоупотребляла спиртным и молодо выглядела.

Следователь подчеркнула, что после случившегося Алексей Панарин не вызвал скорую помощь и попытался всё скрыть. Тело погибшей обнаружили случайно 14 сентября в лесном массиве в посёлке Мичуринском. Несколько дней не могли установить её личность, и преступление оставалось не раскрытым. Следователи приняли решение обратиться в СМИ, после публикаций на указанный номер телефона позвонили несколько человек. Граждане дополнили сведения, собранные сотрудниками следственного комитета, и это позволило установить личность погибшей.

В суде Алексей Панарин рассказал о своей тяжело больной маме, которая передвигается только со стульчиком и нуждается в постоянном уходе.

— Я живу с мамой, а моя сестра – отдельно. Мне негде скрываться, — заверил Алексей Панарин и попросил суд не лишать его свободы.

Ранее он не был судим. Мужчина разведён и нигде не работает. Выслушав мнения сторон, судья Татьяна Васюхневич арестовала подозреваемого на 1 месяц 28 дней.

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От редакции

Не убивал?

Аноним, 18 сентября 2020 20:12
Сволочь! Такие травмы, которые выявили, она не могла сама получить при падении! И насиловал, видимо тоже не он, раз её брюки отдельно на траве валялись?
Аноним, 18 сентября 2020 20:27
А как из брюк, валяющихся отдельно, следует неоднократное насилие? Первый раз можно и в брюках или что?

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