Стареем: 1000 трудоспособных содержат 769 стариков и детей в Новосибирской области

В пенсионном возрасте находится каждый четвертый житель региона. На 1000 мужчин приходится 1148 женщин. Молодые уезжают из сел в города.

Возрастная структура населения тесно взаимосвязана со всеми демографическими процессами

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Новосибирской области составила 2798,2 тыс. человек. За год число жителей выросло на 4,8 тыс. человек, или на 0,2%. Численность мужчин составила 1302,6, женщин – 1495,6 тыс. человек. Мужское население области увеличилось на 2,5, женское – на 2,3 тыс. человек. Женщин на 193,1 тыс. человек (на 14,8%) больше, чем мужчин, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в Новосибирскстате.

Наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент координации – сколько женщин приходится на 1000 мужчин. Соотношение полов за год практически не изменилось: к началу 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1148 женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 36 лет и с возрастом увеличивается.

Численность городского населения Новосибирской области – 2216,3 тыс. человек, сельского – 581,8 тыс. Перевес городского населения над сельским составил 1634,5 тыс. человек. Горожан в 3,8 раза больше, чем жителей села. Возрастная структура городского населения отличается от сельского. В сельской местности наиболее многочисленны поколения 60-64-летних (8,6%), в городской местности – 30-34-летних (9,6%) за счет приезжающих на поиски работы.

На начало 2020 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 532,5 тыс. человек (19%) в возрасте моложе трудоспособного, 1581,9 (56,5%) – в трудоспособном и 683,7 тыс. человек (24,5%) в возрасте старше трудоспособного. 1) В пенсионном возрасте находится каждый четвертый житель области.

На начало 2020 года число лиц старше трудоспособного возраста превышало число детей и подростков на 151,2 тыс. человек, или на 28,4%. Показатель демографической нагрузки на трудоспособное население составил 769 человек на 1000 человек рабочего возраста (в том числе нагрузка детьми – 337; людьми пенсионного возраста – 432). В Новосибирске этот показатель составил, соответственно, 698, 305 и 393.

Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Каждый шестой россиянин (15,5% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и более. Среди всех субъектов РФ наиболее молодым является население Ямало-Ненецкого автономного округа – 4,2%. Аналогичная ситуация отмечается в Чеченской республике – 5%, Республике Тыва – 5,6%, Чукотском автономном округе – 6,1% и Республике Ингушетия – 6,8%. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Республики Тыва, где коэффициент старости ниже международных норм, можно считать молодым.

Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15% (в 2018 г. – 14,5%, в 2017 г. – 14,2%); среди городского населения – 14,8%, среди сельского – 15,6%. Это в большей степени характерно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).