Способы притянуть белую полосу в свою жизни и навсегда завершить черную. Аффирмации на счастье

Давно замечено, что если человеку в чем-то везёт, то радостные события потом следуют друг за другом, и в жизни счастливца наступает настоящая полоса везения

Каждому человеку знакома народная поговорка: «Беда не приходит одна». Но мало кто задумывался, что Фортуна не ходит в одиночестве! Давно замечено, что если человеку в чем-то везёт, то радостные события потом следуют друг за другом, и в жизни счастливца наступает настоящая полоса везения. Конечно, если такое случилось, то хочется, чтобы счастье длилось бесконечно. А если хочется, значит можно попробовать удержать эту белую полосу. Поверьте, судьба каждый день преподносит нам удачные возможности, а нам нужно лишь их вовремя разглядеть и воспользоваться ими.

В потоке удачи

Представим, что жизнь – это река, где есть и опасные пороги с бурлящим течением, и тихие заводи, и болотистые участки, попав в которые приходится решать массу проблем. Бывает и так, что человек попадает в особый энергетический поток: случается какое-то хорошее событие, и человек даже не успевает этим насладиться, как получает ещё несколько поводов для радости. Не нужно думать, что это происходит случайно, потому что в этом мире случайного ничего нет.

Почему людей иногда заносит в поток позитива? Ответ прост: потому что они этого хотят и к этому стремятся. Другими словами, чтобы попасть в нужный поток следует приложить определенные усилия. Как и для того, чтобы в нём остаться.

Положительная энергия

Оптимистично настроенный, добрый и деятельный человек всегда излучает положительную энергию, которая неизбежно притягивает в его жизнь позитивные события. Именно поэтому очень важно ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма. Наоборот, его надо постоянно приумножать.

Сравните, как меняется настроение после просмотра драматического фильма с трагической концовкой или после просмотра веселой и доброй комедии. Если после просмотра первой кинокартины вы запросто можете поверить во все ужасы жизни и даже на какое-то время впасть в уныние, то комедия, наоборот, подтвердит, что в жизни каждого человека достаточно места для положительных эмоций и ситуаций, что чудеса случаются, даже когда их совсем не ждешь. А ещё вспомните, как приятно слышать в свой адрес похвалу и добрые слова. После таких разговоров настроение поднимается и человек по-другому себя чувствует. Ему хочется расправить крылья и полететь.

Всё вышесказанное подтверждает, что слова обладают колоссальной силой и могут влиять на нас! Сила слова настолько велика, что может исцелить или убить, построить или разрушить, подарить надежду или забрать. Поэтому нужные слова полезно не только слышать, но и говорить …себе! Следует как можно чаще произносить короткие и ёмкие фразы, настраивающие на нужный лад наше подсознание. Они приводят мысли в порядок и позволяют оставаться на одной волне с удачей.

Вот самые популярные и эффективные аффирмации:

«Мне всегда сопутствует удача»;

«Я позитивный человек»;



«Я творю добро, поэтому оно ко мне возвращается»;«Я заслуживаю везения»;«Моя жизнь складывается удачно»;«Я всегда добиваюсь поставленных целей и получаю то, чего желаю».

При постоянном повторении аффирмаций улучшается психоэмоциональный фон человека и стимулируются положительные перемены в жизни. Аффирмации можно придумывать и самим. Только надо придерживаться несложных правил:

использовать только позитивные слова;

не использовать частицу «не», слова «могу» и «хочу»;

всегда говорить в настоящем времени, т.е. как об уже существующем факте;



аффирмация должна рождать позитивные эмоции и быть краткой, но в то же время образной и яркой;выберите аффирмацию, которая подходит лично вам и верьте в то, что говорите;в конце аффирмаций можно добавить: «я получаю намного больше, чем ожидаю».

Повторять аффирмации нужно как можно чаще. С их помощью вы запрограммируете себя на позитив. Со временем ваш мозг примет эту информацию, согласится с ней и отыщет для исполнения целей всё необходимое. А ведь это именно то, что нам нужно!

Радуйтесь мелочам

Жизнь состоит не из событий, а из мелочей, которые это событие сопровождают. Важно научиться замечать приятные мелочи. Из маленькой искры разгорается пламя, а удача приходит к тем, кто умеет разжигать в себе искорки позитивы. Для этого следует научиться ценить даже мелочи. Радуйтесь всему, в чем видите хоть каплю прекрасного – чашке ароматного кофе, красивому закату, пению птиц, запаху цветов, первому снегу… Вы можете даже завести дневник, в который будете записывать все яркие и радостные моменты своей жизни. Записывать можно и позитивные эмоции, которые вы испытали за день.

Часто людям кажется, что их жизнь скучна и однообразна, а каждый новый день похож на предыдущий. Настроиться на позитивный лад вам помогут мелочи, которые радуют глаз. Если вы офисный работник, то купите на работу красивые закладки, оригинальную точилку для карандашей, необычную ручку, смешные наклейки. Делая пометки в ежедневники, приклеивайте туда смешные рожицы. В общем, окружите себя вещами, которые вас радуют, и постепенно вы начнете замечать, что ваша жизнь меняется к лучшему.

Будьте щедрыми

Это не значит, что нужно раздавать деньги всем подряд и по любому поводу дарить дорогие подарки. Раздавайте эмоции! Сделайте комплимент мрачной и уставшей продавщице в магазине, улыбнитесь случайному прохожему, придумайте веселую игру для своего ребенка, помогите соседки донести сумку из магазина. Живите выражением доброты, помогайте людям, делайте их жизнь чуточку лучше и добро обязательно к вам вернется.

Меняйте обстановку и меняйтесь сами

Давно подмечено, что удача приходит к тем, кто не стоит на месте. Поэтому меняйтесь сами и меняйте обстановку, чтобы получать больше позитивных эмоций. Не сидите дома. Путешествуйте. Если средств на дальние поездки пока выделить вы не можете, то посетите соседний городок с интересной историей, узнайте какие достопримечательности есть в вашем городе. Вполне возможно, что вы ещё не всё видели. Чтобы освежить быт, переставьте мебель, купите новые шторы или набор посуды.

Не забывайте и о личностном росте. Познавайте новое и интересное: больше читайте, чаще занимайтесь творчеством, не пропускайте интересные концерты и выставки.

Будьте физически активными. Можно записаться в спортзал или фитнес-клуб, а можно делать утреннюю зарядку и чаще гулять на свежем воздухе. В обоих случаях в организме происходит мощный выброс эндорфинов – гормонов счастья.

Думайте только о хорошем!

Многие люди склонны к неправильным установкам. Например, их часто посещают такие мысли: «Счастье долгим не бывает. Сегодня мне повезло, но скоро случится что-то плохое и всё вернется на круги своя», «Я невезучий человек», «Мне никогда не добиться успеха» и т.п. Гоните от себя такие размышления прочь! Подобное притягивает подобное. А это значит, что негативные мысли привлекут к вам негативную энергетику. И вместо долгожданной белой полосы в вашей жизни наступит чёрная, которую вы совсем не заслуживаете.

Источник: vsyamagik.ru