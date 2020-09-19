Дождливая и пасмурная суббота ожидается 19 сентября в Бердске

Воздух прогреется до +15 градусов. Но 20 сентября синоптики прогнозируют солнце и тепло.

После дождей в Бердск вернется солнце

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы. Ветер 7-12 м/с днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °C, местами до -1, +4°C, днём +12, +17°C.

В Бердске 19 сентября днем будет дождливо и пасмурно. Воздух прогреется до +15 градусов.

На воскресенье, 20 сентября, синоптики обещают в Бердске теплую и сухую погоду с солнцем и температурой до +20.