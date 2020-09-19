"Нам труп не нужен": Сжечь мумию Ленина и похоронить прах в Питере предложил Жириновский

По словам лидера ЛДПР, "американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги".

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.

Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.