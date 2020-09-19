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"Нам труп не нужен": Сжечь мумию Ленина и похоронить прах в Питере предложил Жириновский

16:37 19.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам лидера ЛДПР, "американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги".

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Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.

Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.

крематорий мавзолей тело хоронить Владимир Жириновский Геннадий Зюганов
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