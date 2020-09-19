Шаурма на шаурме: Сил нет смотреть, как уродуют центр Микрорайона

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Стеша:

Здравствуйте! У меня, можно сказать, крик о помощи. Я живу на микрорайоне города. Каждый день путь мой через торговый цент микрорайона. Сил нет смотреть, как уродуют это место. Ощущение, что со всего города сюда свозят какие-то обшарпанные ларьки, киоски и всякие страшные будки. В вечернее время мой ребёнок идёт со школы и боишься. За будками постоянно компании асоциальных личностей. Уже всё заставили этим ужасом. К тому же идёт какая-то непонятная надстройка магазинов. Нет никакой общей концепции в архитектуре. У нас что, нет главного архитектора в городе?! Шаурма на шаурме. Школьники стоят в очереди за этими сомнительными блюдами. Заведение \"Колобок\" это вообще шедевр. Дети идут в школу и со школы, а там постоянно выпившие люди на крыльце. Пивнушка одна напротив другой. Почему такое отношение к родному городу?