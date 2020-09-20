19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Правдивый гороскоп на воскресенье 20 сентября: Скорпионам можно отправляться на интимные встречи

00:57 20.09.2020 Фото: pxhere.com
0

Весам спрогнозирован "чистый" день, а еще ряду знаков Зодиака грозят неприятности.

% name% title
Светлый день для ученых и творческих личностей

На воскресенье, 20 августа, гороскоп 2020 насулил знаку Зодиака Дева неожиданности в делах, а Рыбам – хорошее время для смены работы.

Скорпионам можно отправляться на интимные встречи, сообщает Главред.

Весам спрогнозирован "чистый" день, а еще ряду знаков Зодиака грозят неприятности.

Чего ожидать в воскресенье представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Водолей

Светлый день для ученых и творческих личностей. Влиятельный покровитель и друзья могут помочь создать фундамент для успехов в будущем.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Весы

Можно гулять и нагружать свое тело. День подходит для того, чтобы упорядочить бумаги, начать ремонт или заняться благоустройством.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Близнецы

Продвижению могут мешать клевета, непонимание и ложь. Возможно, с кем-то возникнет ссора. Постарайтесь не терять спокойствие.

Чего ожидать в воскресенье представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Овен

Вы можете случайно травмироваться или заболеть. Отложите заключение сделок и решение вопросов, связанных с деньгами.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Лев

Есть угроза болезни или случайной травмы. Из-за избытка энергии вы можете "наломать дров" – опасайтесь чрезмерного властолюбия. Остерегайтесь чрезмерного риска.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Стрелец

Вам могут мешать двигаться вперед непонимание, клевета и ложь. Возможны ссоры с теми, кто вас окружает. Держите себя в руках.

Чего ожидать в воскресенье представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Телец

Есть большая угроза проблем со здоровьем и ссор с теми, кто вас окружает. Возможно, придется защищать свою позицию. Постарайтесь, чтобы ничто не вывело вас из себя.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Дева

Планы могут так и остаться планами из-за болезни или случайной травмы. В делах возможны неожиданности.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Козерог

Противопоказана спешка во время принятия ответственных решений, посоветуйтесь с самыми близкими. Запомните: интимные контакты – чрезвычайная осторожность.

Чего ожидать в воскресенье представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на завтра – Рак

Посвятите время отдыху, не сдерживайте сильные душевные порывы. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым могут сложиться стабильные отношения.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 года – Скорпион

Можно проводить интимные или дружеские встречи. Вам светят выгодные предложения. Перед тем, как принимать решение, все хорошенько обдумайте.

  • Гороскоп на 20 сентября 2020 – Рыбы

Можно заняться чем-то новым и поменять работу. Будет высокая работоспособность. Уделяйте внимание второй половинке.

астролог астрология гороскоп гороскоп на воскресенье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как проведете воскресенье? Успели отдохнуть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Правдивый гороскоп на воскресенье 20 сентября: Скорпионам можно отправляться на интимные встречи
00:57 20-09-2020
Правдивый гороскоп на воскресенье 20 сентября: Скорпионам можно отправляться на интимные встречи
Что категорически запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: О чем стоит молиться святой
22:48 19-09-2020
Что категорически запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: О чем стоит молиться святой
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: Что в этот день обязательно должна сделать каждая женщина?
22:27 19-09-2020
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: Что в этот день обязательно должна сделать каждая женщина?
Молитва Архангелу Михаилу в Михайлово чудо 19 сентября 2020 года 17
22:12 19-09-2020
Молитва Архангелу Михаилу в Михайлово чудо 19 сентября 2020 года
Шаурма на шаурме: Сил нет смотреть, как уродуют центр Микрорайона 2
22:10 19-09-2020
Шаурма на шаурме: Сил нет смотреть, как уродуют центр Микрорайона
Душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо 19 сентября 2020 года
21:53 19-09-2020
Душевные христианские поздравления с праздником Михайлово чудо 19 сентября 2020 года
Что нельзя делать 19 сентября 2020 года в день самого любимого православного архангела Михаила? Приметы на Михайлово чудо
21:40 19-09-2020
Что нельзя делать 19 сентября 2020 года в день самого любимого православного архангела Михаила? Приметы на Михайлово чудо
Какой церковный праздник 21 сентября 2020 года? Что можно и нельзя делать в этот день 3
21:30 19-09-2020
Какой церковный праздник 21 сентября 2020 года? Что можно и нельзя делать в этот день
Зачем России гиперзвуковое оружие? Путин объяснил
18:33 19-09-2020
Зачем России гиперзвуковое оружие? Путин объяснил
Застрелили и сбросили в колодец риелтора крупного агентства недвижимости с женой
18:03 19-09-2020
Застрелили и сбросили в колодец риелтора крупного агентства недвижимости с женой