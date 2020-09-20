20 сентября - День памяти преподобного Макария Оптинского: Молитва преподобного оптинского старца для прочтения

20 сентября

Преподобный Макарий Оптинский

Макарий Оптинский (в миру — Михаил Николаевич Иванов), преподобный оптинский старец (1788—1860).

Родился Михаил в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей, говоря: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

Иеросхимонах Макарий прибыл в Оптину пустынь вслед за преподобным Львом и поступил под его духовное руководство.

Ранее он познакомился со старцем Львом в Площанской пустыни, где пребывал под руководством старца Афанасия, ближайшего ученика преподобного Паисия Величковского. Старец Афанасий обладал большим количеством переводов святоотеческих творений, сделанных преподобным Паисием, и приобщил к исследовательской и литературной деятельности преподобного Макария.

Позднее, уже в Оптиной, преподобный Макарий возглавляет группу ученых и литераторов — монахов и мирских лиц, которые переводят, обрабатывают и перекладывают на литературный язык писания (в основном в переводах старца Паисия) величайших аскетов древности: Исаака Сирина, Макария Великого, Иоанна Лествичника.

Даровал Господь преподобному Макарию и дар духовного рассуждения. Его смиренное слово о духовной пользе ближнего подкреплялось истинным смирением и во внешности, в одежде, в каждом его движении. Лицо преподобного постоянно было светло, сияло духовной радостью и любовью к ближнему, в чем проявлялось видимое действие творимой им непрестанно Иисусовой молитвы.