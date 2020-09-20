Странное ДТП: Из перевернувшегося Ford вышел водитель, отряхнулся и ушел на Бердском шоссе

На Бердском шоссе вечером 19 сентября произошло странное ДТП, обстоятельств которого никто из очевидцев не знает. Известно, что водитель на "Форде" перевернулся на трассе, а потом, как ни в чём не бывало, вышел из авто и куда-то побрел прихрамывая.
По данным АСТ-54, ДТП произошло в Первомайском районе в стороне улицы Звёздной.
Водитель двигался на автомобиле марки "Форд" по трассе на большой скорости и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины самостоятельно, однако был он в неадекватном состоянии.
Так, как универсал перегораживал проезд, проезжающие мимо водители остановились и всем скопом перевернули автомобиль на колёса.