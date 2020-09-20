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Странное ДТП: Из перевернувшегося Ford вышел водитель, отряхнулся и ушел на Бердском шоссе

10:39 20.09.2020 Фото: АСТ-54
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Так, как автомобиль-перевертыш перегораживал проезд, проезжающие мимо водители остановились и всем скопом поставили "Форд" на колеса.

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Отряхнувшись, вышел водитель из ДТП на Бердском шоссе

На Бердском шоссе вечером 19 сентября произошло странное ДТП, обстоятельств которого никто из очевидцев не знает. Известно, что водитель на "Форде" перевернулся на трассе, а потом, как ни в чём не бывало, вышел из авто и куда-то побрел прихрамывая.

По данным АСТ-54, ДТП произошло в Первомайском районе в стороне улицы Звёздной.

Водитель двигался на автомобиле марки "Форд" по трассе на большой скорости и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины самостоятельно, однако был он в неадекватном состоянии.

Так, как универсал перегораживал проезд, проезжающие мимо водители остановились и всем скопом перевернули автомобиль на колёса.

ДТП неадекват перевернулся
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От редакции

Что было с водителем?

Аноним, 20 сентября 2020 11:20
Пошёл в авомагазин другой покупать!
Raven, 20 сентября 2020 12:02
Или угон или под градусом

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