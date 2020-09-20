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Письмо с ядом рицином отправили Трампу. ФБР начало расследование

10:53 20.09.2020 Фото: Википедии
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Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в здание. Отмечается, что для подтверждения наличия рицина было проведено два теста.

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ФБР подтвердило расследование отправки Трампу посылки с ядом рицином

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что ведет расследование инцидента с отправкой президенту США Дональду Трампу посылки с рицином. Об этом сообщили 19 сентября на сайте бюро.

«ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом учреждении правительства США», — говорится в заявлении.

О перехвате посылки на имя Трампа с ядовитым веществом сообщил ранее в субботу телеканал CNN. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в здание. Отмечается, что для подтверждения наличия рицина было проведено два теста.

Рицин — это высокотоксичное вещество. Его можно использовать в виде порошка, гранул или кислоты. При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Два года назад секретная служба США также перехватила подозрительный конверт, отправленный на имя Трампа. Позднее под подозрение в этом деле попал бывший военнослужащий ВМС, однако он не признал свою вину.

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