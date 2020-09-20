Мировой рекорд по дальности полета побили российские бомбардировщики Ту-160

Летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров. Во время полета сверхзвуковой Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.

Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, заявил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военнослужащий рассказал, что летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров.

"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - отметил Кобылаш.



В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.

Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

В Минобороны добавили, что во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы <…>сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — сообщили в министерстве.

Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.