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Мировой рекорд по дальности полета побили российские бомбардировщики Ту-160

10:26 20.09.2020 Фото: Минобороны
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Летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров. Во время полета сверхзвуковой Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.

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Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, заявил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военнослужащий рассказал, что летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров.

"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - отметил Кобылаш.

В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.

Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

В Минобороны добавили, что во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы <…>сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — сообщили в министерстве.

Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

бомбардировщик мировой рекорд Ту-160 экипаж Сергей Кобылаш
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От редакции

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Аноним, 20 сентября 2020 11:30
Движки надёжные! Но если без дозаправки, то всего около 8 тыс. км. и если возвращаться, то меньше 4 тыс. км. Янки вон В-52 с новыми движками испытывают, не отказываются от 70-и летних бомбовозов.

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