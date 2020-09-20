4 трупа: в жутком ДТП погибла семья с малышами при столкновении Volkswagen Polo с фурой Маn

Удар был такой силы, что на месте скончались водитель легкового автомобиля и его пассажиры — 27-летняя супруга и их дети 8 и 5 лет. Трагедия произошла в Башкирии.

В жутком ДТП погибла семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей разбились в Башкирии

Смертельное ДТП, в котором погибла целая семья, произошло 19 сентября в Белорецком районе республики. По информации ГИБДД, в 11 часов вечера на 151 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись Volkswagen Polo и встречный грузовик Маn.

Удар был такой силы, что на месте скончались водитель легкового автомобиля и его пассажиры — 27-летняя супруга и их дети 8 и 5 лет. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.