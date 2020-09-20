Кадыров заподозрил войну против него в соцсетях и СМИ

Глава Чечни заявил, что "западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом".

Кадыров заявил, что против него ведется информационная война в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что против него ведется информационная война в социальных сетях и СМИ.

«В последнее время против руководства Чеченской республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках. Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По его мнению, аналогичные сценарии реализованы в Сирии, Ливии, Украине, а теперь в эту кампанию пытаются вовлечь Белоруссию. Реализовывает кампанию «кучка предателей, продавшихся Европе».

«Благодаря четким и слаженным действиям органов власти и гражданского общества мы успешно пресекаем любые провокации в информационном пространстве. При этом налажен открытый и честный диалог населения с властными структурами. Люди активно выражают свою гражданскую позицию, указывают на недочеты и достижения властей», — отметил Кадыров.

По его словам, в Чечне развивается образование, экономика, планомерно решается вопрос безработицы. Все это люди видят и ценят, выражая за это поддержку властям. ⠀