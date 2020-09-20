Скинуться на подарок себе просит депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях

Для осуществления мечты ей нужно всего 100 тыс. рублей. При этом денег она попросила у своих подписчиков во врем отдыха на Средиземном море.

Депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус передала привет своим избирателям с побережья Средиземного моря

Наталья Пинус, переизбранная в Горсовет Новосибирска, всегда была в числе самых бедных депутатов – несколько лет подряд, в том числе и в 2019 году, ее доходы были равны нулю. Возможно, поэтому ее подписчики в социальных сетях не удивились, увидев в очередном сообщении номер банковской карты, куда можно перечислить деньги на подарок депутату к 46-летию. Его она отметила 17 сентября.

Депутат рассказала во ВКонтакте, о каком именно подарке она мечтает: о собственной муфельной печи для обжига керамических изделий. Керамика – давнее хобби Натальи Ивановны, в социальных сетях даже есть отдельная страничка, где можно полюбоваться ее работами, а некоторые и приобрести. Однако с обжигом глины у нее возникали серьезные проблемы.

‒ Я езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель, ‒ пожаловалась именинница, добавив, что у нее «рука не поднимается» приобрести себе муфельную печь за 100 тысяч рублей.

‒ Буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете, — обратилась Наталья Пинус к подписчикам, указав номер банковской карты для перечисления средств.

При этом она напомнила, что сейчас отдыхает на Средиземном море в день рождения ей "захотелось написать про жизнь".

Подписчиков изумило: на путешествие деньги нашлись, а на печку нет.

Тарас Рутенко

Ну вот и началось, улетели отдыхать, а скинуться нужно, некрасиво просить денег, зря голосовал.

Андрей Полянский

С днем рождения, Наталья Ивановна! Денег на подарок нет, поэтому желаю Вам счастья и здоровья!

Алексей Кузнецов



А на Средиземное море на поездку значит есть деньги.

Надеемся, что печь у Натальи Пинус все же будет. Ведь ее супруг, заработавший в прошлом году более 12 млн рублей, вполне может присоединиться к друзьям супруги-депутата.