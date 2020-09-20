«Шестернин в моих глазах упал»: обвиняет мэра Бердска в злоупотреблении полномочиями лидер местного отделения ЛДПР

Игорь Горобец намерен пожаловаться в прокуратуру на то, что агитки кандидатов его партии глава не дал разместить в автобусах, в то время как лица единороссов там красовались. А также на якобы приказ главы не пускать его на сессию горсовета.

Игорь Горобец возглавляет бердское отделение ЛДПР много лет

Разобраться с ущемлением прав представителей партий в Бердске намерен лидер местного отделения ЛДПР Игорь Горобец. По его словам, мэр Евгений Шестернин дает незаконные указания своим подчиненным, предоставляя преимущества «Единой России». Это проявилось, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Горобец 20 сентября, и накануне выборов в заксобрание, и уже после подведения итогов голосования.

В частности, ЛДПР не разрешили разместить агитационные плакаты своих кандидатов депутаты в муниципальных автобусах. При том, что директор бердского ПАТП Елена Бороздина представляет в горсовете фракцию либеральных демократов.

- Мэр оперативно разместил в общественном транспорте портреты Бадьина и Диденко (кандидаты в депутаты заксобрания от ЕР — прим. ред.). А нам — ни ответа, ни привета. Я считаю это злоупотреблением. Будем в прокуратуру писать. Мы не остановимся. Шестернин в моих глазах упал как глава очень сильно. Когда для агитации билборды заказывают — это дело каждой партии. А когда речь идет об общественном транспорте или пространстве, то либо всем, либо никому. Таковы правила. Но нас он продинамил, - поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Горобец.

Но и это еще не все. По словам лидера бердского отделения ЛДПР, глава Бердска приказал не пускать его на сессию, которая прошла 17 сентября. Именно на этом заседании депутатский корпус выбирал нового спикера, поскольку председатель Совета депутатов Валерий Бадьин победил на выборах по округу №12 и прошел в заксобрание как одномандатник-единоросс. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новым спикером стал Владимир Голубев, брат крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева.

- Я приехал заранее, потом около 9 часов захожу в зал, а какой-то мальчик, видимо, из пресс-службы, встает на пути, говорит: «Ты кто?». Он хоть и повыше, но я двигаюсь дальше. Вахтерша на входе мне тоже сказала: «Вас не велено пускать». Я у Бадьина заранее спросил, носит ли сессия открытый характер и получил утвердительный ответ. Потом выяснилось, что лично Шестернин отдал приказ меня не пускать. Но письменной бумаги не показали. Это что такое? Это подло, - возмущен Горобец.

По его словам, все-таки попав в зал заседания, он отправил по телефону сообщения мэру, всем его замам, что «зря он так сделал». Горобец намерен «выходить с протестом на прокуратуру».

- Я с Шаблинским (кандидат от ЛДПР, прошедший в заксобрание — прим. ред.) уже связался. Он пообещал посмотреть юридическую практику. Мы это так не оставим, - пообещал Игорь Горобец в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск».