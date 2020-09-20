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Видео женской драки: Таскала за волосы по тротуару и била по лицу девочку мать ее ровесницы средь бела дня

15:40 20.09.2020 Фото: vk.com
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У пострадавшей 14-летней школьницы сильно расцарапано лицо. Женщина уверяет, что защищала свою дочь. Полиция Ростовской области проводит проверку по факту драки.

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У девочки остались глубокие царапины на лице после того, как на нее напала женщина

В станице Тацинской Ростовской области женщина напала на девочку. Она накинулась на школьницу, чтобы якобы отомстить за свою дочь. Видеозапись драки выложили в одном из пабликов станицы в соцсетях.

Конфликт возник между 14-летней Ольгой (имена подростков изменены — прим. ред) и Аллой П. На кадрах записи видно, что женщина повалила девочку на землю и стала таскать за волосы. Школьница, которая была с Ольгой, пыталась помочь, но к ней подбежал мужчина и сильно толкнул ее. Девочка упала на землю и больше подходить не решалась. Затем мужчина подбежал к Ольге, стал заламывать ей руки. Уходя, женщина несколько раз выкрикнула угрозы в сторону Ольги. А мужчина, который оказался сожителем нападавшей, крепко держал школьницу.

У пострадавшей девочки сильно расцарапано лицо. Сама Алла П. уверяет, что защищала свою дочь Марию.

— Уважаемые, а почему умалчивается факт того, что «бедная пострадавшая девочка» поймала мою дочь, причем была не одна, а пришла с толпой? Об этом вам не рассказали? Не рассказали, что они ее табуном избили, засняли это на видео? — написала в комментариях Алла П.

Сама Ольга позже отреагировала на эти слова. Девочка объяснила, что дочь Аллы П. никто не избивал. Все якобы началось с того, что Мария стала распространять неприятные слухи про Ольгу. Поэтому, когда две школьницы встретились, у них возник конфликт.

— Ту девочку я просто взяла за волосы и повалила. Через минут 20 прилетела эта мамаша и началась драка, — написала пострадавшая Ольга в соцсетях.

По сообщениям в соцсетях, у Марии нет следов побоев, никаких доказательств того, что Ольга ее избила. В комментариях к многочисленным постам подписчики не оценили такие методы решения проблемы. По мнению большинства, взрослая женщина не имела никакого права поднимать руку на чужого ребенка. В адрес Аллы П. даже посыпались угрозы. Сама женщина перестала отвечать на комментарии.

В правоохранительных органах сообщили «Блокноту», что по факту драки проводится проверка.

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