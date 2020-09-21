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4 мужчины по знаку зодиака, которые женятся по нескольку раз. Кому всегда хочется "чего-то новенького" и "погорячее"?

10:00 21.09.2020 Фото: Pikist
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Есть мужчины, которые женятся один раз и остаются со своей избранницей на всю жизнь. Других может тянуть жениться больше двух раз и зависит это во многом от того, под каким знаком зодиака был рожден представитель сильного пола.

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Для них нет никакой проблемы жениться, а потом развестись, если что-то не устраивает

У мужчин-Овнов нет понимания того, что необходимо любить и быть с одним человеком на протяжении всей жизни. Из-за своей импульсивности представители знака могут связать себя узами брака с человеком, которого знают два дня, и в результате этого семья не складывается, но об этом Овны не задумываются.

Семья может еще не складываться из-за того, что представители знака могут быть настоящими тиранами.

Близнецам-мужчинам надо постоянно что-то менять в своей жизни, а также они не могут без экстрима и авантюр. Представителям данного знака очень важно жизнь прожить так, как хочется им, и совершенно не важно, что думают окружающие и чувства любимого человека также не на первом месте.

Представители сильного пола, рожденные под таким сочетанием звезд, не привыкли задумываться о том, что их ждет в семейной жизни и продумывать сценарий. Для них нет никакой проблемы жениться, а потом развестись, если что-то не устраивает.

Скорпионы постоянно находятся в кругу страстей и эмоций, и именно из-за этого они могут впадать в крайности. У представителей знака очень тонкая грань между любовью и ненавистью. В брак вступают очень желанно и испытывают от этого радостное чувство.

Из-за своей независимой натуры Скорпионы могут разрушить свою семью, которая будет существовать не так уж и долго. После расставания представители знака не будут длительное время находиться в расстроенных чувствах, и найдут новую любовь, которую поведут под венец.

Мужчины-Стрельцы не любят находиться в рутине, а также однообразные отношения становятся им в тягость. Именно из-за этого в семейной жизни представители этого знака чувствуют себя так, словно их связали по рукам и ногам.

Если после замужества супруга Стрельца не захочет меняться, то ее благоверный будет сразу же стараться найти себе приключения, чтобы не попадать в рутину и однообразные отношения, и постараются найти другую женщину.

Важно отметить, что представители знака умеют по-настоящему любить, но вот только свою свободу они любят намного больше.

Источник: rsute

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