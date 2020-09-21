"Запихали в багажник, увезли в лес. Попинали, поугарали, выпнули в деревне": Ворвались в дом и избили мужчину при спящих детях в Венгерово

В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СК.

Мужчина рассказал в соцсетях о своем состоянии здоровья

- С ушей шла кровь, челюсть болит, голова кружится, меня рвало всю ночь. Поеду в Венгерово сниму побои. Может кто-то подскажет как мне действовать после побоев сотрудниками МВД? У меня трое детей, маленькому ребенку и двух лет нет, она еще спала, когда сотрудники полиции меня начали бить. Меня запихали в багажник, увезли в лес, с нами еще 3-4 таких же избитых молодых людей. Попинали, поугарали, выпнули в деревне. Я еле дошел домой. Начали звонить люди, что сотрудники полиции совсем обнаглели, брали водку в магазине. Приехали пьяные в село, - так начинает свою историю житель Венгеровского района Новосибирской области. Об этом передает ЧП-Новосибирск.

- Искали Мыльникова, якобы он прячется у меня. Обыскали мой дом, не нашли никого. Я не знаю кто такой слух пустил. Я, как обычный человек, ничего им не сделал плохого или хорошего. Считаю, что оставлять просто так это нельзя. Наши сотрудники совсем обнаглели. Закон же для всех един, почему для полиции он действует так, что они могут вести себя так как хотят.

Эти действия никакого урона им не наносят, они знают, что будут не наказаны. Может кто-то сможет мне помочь? Я еду снимать в Венгерово побои, поеду в прокуратуру, скорее всего у меня не будут даже брать заявление. У нас село Венгерово маленькое, все друг другу кругом родственники. И информация не уходит дальше нашего района, дальше нашего РОВД.

Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично, знаю Дениса Роменского, знаю Васю Мурова, знаю Евгения Попко, который бил лично меня по лицу, пока остальные пинали меня ногами. Он подбирал моменты, чтобы попасть в лицо ногой. Те кого знаю, пофамильно вам перечислил. Если вспомню в дальнейшем, то добавлю фамилии.

Сейчас я собираюсь в приемный покой нашего ЦРБ снять побои и идти в прокуратуру, чтобы приняли заявление, зафиксировали.

Нельзя доверять сотрудникам, так как я считаю, что они все за одно. Будут друг друга прикрывать. Пойду одеваться, собираться. Помогите мне, - написал селянин.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о противоправных действиях сотрудников полиции.

Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью.

- В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили 20 сентября в СК Новосибирской области.