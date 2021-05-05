Одуванчики и ромашки станут ли штрафом для дачников, объяснили в Госдуме
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Одуванчики и ромашки станут ли штрафом для дачников, объяснили в Госдуме

12:19:445/5/2021Фото: pixabay.com
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Юрист Татьяна Мацукова сообщила, что дачникам нашей страны грозят штрафы за одуванчики, ромашку и мяту, которые выросли на их участках. Она подкрепила свои выводы постановлением правительства № 1482, в котором перечислены сорные растения.

Глава комитета заявил, что никаких штрафов не будет

В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для россиян за мяту, одуванчики и ромашку на дачном участке. Об этом сообщил своем Telegram-канале глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

- Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, — сказал Николаев. По его словам, оснований для таких штрафов не существует.

Глава комитета отметил, что документ, в котором подчерпнули информацию многие журналисты, относится только к «сельхозтоваропроизводителям и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

Напомним, что накануне юрист Татьяна Мацукова сообщила, что дачникам нашей страны грозят штрафы за одуванчики, ромашку и мяту, которые выросли на их участках. Она подкрепила свои выводы постановлением правительства № 1482, в котором перечислены сорные растения.

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