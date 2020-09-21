Пустили газ 18 сентября 2020 в дома ТСН "Рассвет" Бердска. Смотрите фото

Теперь жители частного сектора микрорайона Северного по ул. Огнеупорной, Заводской, Водобачной и пер. Водобачному используют для отопления синее топливо.

Частный сектор микрорайона Северный официально газифицировали

В пятницу 18 сентября 2020 в 17-00 состоялось открытие ГРПШ и пуск газа в сеть ТСН «Рассвет». На открытии присутствовали гости: заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, главный специалист газификации МКУ УКС Алексей Шевляков, председатель ТСН «Рассвет» Игорь Зырянов.

Теперь жители частного сектора микрорайона Северного по ул. Огнеупорной, Заводской, Водобачной и пер. Водобачному используют в качестве топлива для отопления – газ!

Благодаря совместному проекту ТСН «Рассвет» и администрации удалось его реализовать за короткие сроки. Жители на открытии поблагодарили Захарова В.Н. и Шевлякова А.В. и депутата Никулина А.В. за проделанную совместную работу.