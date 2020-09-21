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Заболели коронавирусом 55 жителей Новосибирской области за сутки на 21 сентября 2020

12:59 21.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Еще 44 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 21 сентября в регионе зафиксировано 12 526 случаев COVID-19 (+55 за минувшие сутки), в том числе 740 детей. 11 367 пациентов выздоровели (+44 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 год и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 204.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 436 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 486 827 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 116 жителей региона, 41 645 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 924 обращения, госпитализированы 29 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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