С 23 сентября начнется отопительный сезон в Бердске

В первую очередь тепло дадут в здания социальной сферы — школы, медкорпуса ЦГБ, детские сады. — Подключение отопления будет произведено в течение трех дней, — сообщил Владимир Захаров, замглавы Бердска по строительству и ЖКХ. — Такое решение было принято из-за резкого похолодания, которое ожидается в ближайшие дни. Ранее отопление по заявкам было подключено в 13 детских садах, двух школах и роддоме Бердска.
В первую очередь тепло дадут в здания социальной сферы — школы, медкорпуса ЦГБ, детские сады.
— Подключение отопления будет произведено в течение трех дней, — сообщил Владимир Захаров, замглавы Бердска по строительству и ЖКХ. — Такое решение было принято из-за резкого похолодания, которое ожидается в ближайшие дни.
Ранее отопление по заявкам было подключено в 13 детских садах, двух школах и роддоме Бердска.