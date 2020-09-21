С 23 сентября начнется отопительный сезон в Бердске
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С 23 сентября начнется отопительный сезон в Бердске

1:10:479/21/2020
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В первую очередь тепло дадут в здания социальной сферы — школы, медкорпуса ЦГБ, детские сады.

— Подключение отопления будет произведено в течение трех дней, — сообщил Владимир Захаров, замглавы Бердска по строительству и ЖКХ. — Такое решение было принято из-за резкого похолодания, которое ожидается в ближайшие дни.

Ранее отопление по заявкам было подключено в 13 детских садах, двух школах и роддоме Бердска.

Источник: svidetel24.info

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