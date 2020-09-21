Сегодня, 21 сентября, "Курьер. Среда. Бердск" стал очевидцем ДТП на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске. На месте происшествия работает аварком.
Влетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске
14:37 21.09.2020
Водители грустят, пока работает аварком.
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