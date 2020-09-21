21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Влетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске

14:37 21.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Водители грустят, пока работает аварком.

% name% title
ДТП произошло 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, "Курьер. Среда. Бердск" стал очевидцем ДТП на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске. На месте происшествия работает аварком.

% name% title
Водители иномарок грустные
авария ДТП зад перекресток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Грустно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Данные финразведки о счетах россиян в банках США попали в Сеть
15:15 21-09-2020
Данные финразведки о счетах россиян в банках США попали в Сеть
10 богатых железом продуктов: Помогает ли гематоген поднимать гемоглобин?
15:11 21-09-2020
10 богатых железом продуктов: Помогает ли гематоген поднимать гемоглобин?
БердскВернут ли деньги за платные кабинки в школе №1 Бердска за время их простоя из-за COVID-19, ответила директор Марина Комарова
15:00 21-09-2020
Вернут ли деньги за платные кабинки в школе №1 Бердска за время их простоя из-за COVID-19, ответила директор Марина Комарова
БердскГде трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска
14:46 21-09-2020
Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска
"Все "технологии гиперзвука" русские украли у американцев": О чем говорил с Путиным легендарный оружейник Герберт Ефремов?
14:45 21-09-2020
БердскВлетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске
14:37 21-09-2020
Влетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске
БердскБез погонь и перестрелок: угнали «семерку» с красным номером «76» на борту у 19-летнего Ивана подростки в Бердске
14:30 21-09-2020
Без погонь и перестрелок: угнали «семерку» с красным номером «76» на борту у 19-летнего Ивана подростки в Бердске
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 21
14:28 21-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Бердск"Чтобы построить коллайдер, нужны деньги, высокие цели и мозги": Все о коллайдере рассказал физик-специалист по ускорителям Вячеслав Каминский из Академгородка 1
14:15 21-09-2020
Первый снег выпал 21 сентября 2020 в Екатеринбурге. Когда его ждать в Бердске, стало известно 1
14:00 21-09-2020
Первый снег выпал 21 сентября 2020 в Екатеринбурге. Когда его ждать в Бердске, стало известно