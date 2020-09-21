"Вкуснятину" выявили в ходе обычной проверки в городе Чанчунь.

В Китае нашли COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов из России

В Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов из России. Об этом сообщает агентство Синьхуа в воскресенье, 20 сентября.

Отмечается, что такое заявление сделали в центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

Сообщается, что упаковку, в которой нашли коронавирус, обнаружили в ходе обычной проверки в городе Чанчунь, столице провинции. Речь идет о замороженных кальмарах.

Медики призвали всех возможных покупателей морепродукта сдать тест на коронавирус.