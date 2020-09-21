21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Навальный потребовал вернуть его одежду со следами «Новичка»

18:51 21.09.2020 Фото: Инстаграм
0

Отведенные 30 дней на доследственную проверку истекли. Оппозиционер считает, что сделано для сокрытия "этой важнейшей улики".

% name% title
Алексей Навальный в клинике "Шарите" восстанавливается поле комы

Политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, изъятую для проведения доследственной проверки перед отправкой политика на лечение в Германию, так как отведенные по закону 30 суток для проверки истекли. Это первый пост в его блоге navalny.com после отравления.

«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — заявил Навальный.

Ранее политик выкладывал посты в своем инстаграме, где рассказывал о том, как он восстанавливается после отравления.

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. В этом городе 20 августа самолет Томск — Москва, на котором летел политик, совершил экстренную посадку, так как Навальному стало плохо на борту.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

Российские власти до сих пор отрицают, что Навальный был отравлен. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидел ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.

новичок одежда отравления первый пост стало плохо Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что было с Навальным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дома подключать к газу начинают бесплатно в России
21:20 21-09-2020
Дома подключать к газу начинают бесплатно в России
Облил бензином и поджег тещу. Пенсионерка в реанимации с обожженным лицом и телом
21:06 21-09-2020
Облил бензином и поджег тещу. Пенсионерка в реанимации с обожженным лицом и телом
Как избежать повышения налогов, научил Госдуму Кудрин
20:52 21-09-2020
Как избежать повышения налогов, научил Госдуму Кудрин
БердскКто прошел по списку "Единой России" в заксобрание НСО? Бывший мэр Бердска
20:32 21-09-2020
Кто прошел по списку
Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы: ждал жену
20:09 21-09-2020
Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы: ждал жену
БердскСкандальную застройку 4-этажками и три сквера в микрорайоне Южном Бердска обсудили на публичных слушаниях 2
19:53 21-09-2020
Скандальную застройку 4-этажками и три сквера в микрорайоне Южном Бердска обсудили на публичных слушаниях
Националиста Тесака убили в камере? Эксперты сомневаются в его добровольном уходе из жизни
19:44 21-09-2020
Националиста Тесака убили в камере? Эксперты сомневаются в его добровольном уходе из жизни
Введут ли снова карантин из-за коронавируса в России, рассказала Анна Попова 1
19:28 21-09-2020
Введут ли снова карантин из-за коронавируса в России, рассказала Анна Попова
Почему нельзя собирать грибы в високосный год?
19:25 21-09-2020
Почему нельзя собирать грибы в високосный год?
Гаражная амнистия: Упростить оформление 3,5 млн советских гаражей и земельных участков предложил глава Росреестра
19:19 21-09-2020
Гаражная амнистия: Упростить оформление 3,5 млн советских гаражей и земельных участков предложил глава Росреестра