Навальный потребовал вернуть его одежду со следами «Новичка»

Алексей Навальный в клинике "Шарите" восстанавливается поле комы

Политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, изъятую для проведения доследственной проверки перед отправкой политика на лечение в Германию, так как отведенные по закону 30 суток для проверки истекли. Это первый пост в его блоге navalny.com после отравления.

«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — заявил Навальный.

Ранее политик выкладывал посты в своем инстаграме, где рассказывал о том, как он восстанавливается после отравления.

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. В этом городе 20 августа самолет Томск — Москва, на котором летел политик, совершил экстренную посадку, так как Навальному стало плохо на борту.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

Российские власти до сих пор отрицают, что Навальный был отравлен. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидел ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.