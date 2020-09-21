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Скандальную застройку 4-этажками и три сквера в микрорайоне Южном Бердска обсудили на публичных слушаниях

19:53 21.09.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Присутствующие горожане активно задавали вопросы чиновникам и вносили предложения. Все предложения обещали рассмотреть.

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Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона Южного

21 сентября прошли публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории микрорайона Южного. В публичных слушаниях приняли участие заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров, начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков, депутаты и жители Бердска.

Территория планируемого жилого района расположена на юго-западной окраине Бердска. Площадь проектируемой территории составляет 7,09 га. В настоящее время территория свободна от застройки. Вокруг проектируемой территории генеральным планом города запланировано размещение дорог, связывающих проектируемый участок с существующими частями города.

Территория планируемого жилого района попадает в зону обслуживания учреждений культурно-бытового назначения, ближайшие из которых (школа, детский сад, спортивный комплекс) расположены в районе улиц Космическая и Лунная. Основными планировочными осями территории являются предусмотренные генеральным планом города перспективные магистральные улицы общегородского значения, расположенные на продолжении улиц Поэта Сорокина, Рогачева и Возрождения.

Проектируемое зонирование территории предусматривает размещение следующих объектов капитального строительства:

- в зоне малоэтажной жилой застройки предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов не выше 4-х этажей. Каждая группа домов образует закрытую дворовую территорию с ограниченным доступом в рамках обеспечения безопасности. Придомовая территория благоустраивается с организацией прогулочной зоны, зоны игр для детей и отдыха взрослых. Доступ транспортных средств ограничен.

- в парковой зоне предусмотрено размещение трех скверов, связанных со школой, детским садом и яслями. Скверы между собой связаны аллеей (бердский «Арбат»). Площадь «Арбата» составит 4,9 га, а площадь зеленых зон – 1,8 га.

Присутствующие горожане активно задавали вопросы чиновникам и вносили предложения. Все предложения обещали рассмотреть, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" тема застройки южного обросла скандалами. "Южане" протестовали против строительства многоквартирных домов. Особенно, когда узнали, что власть решила строить высотки.

зонирование проект планировки публичные слушания строить высотки
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От редакции

Мнение горожан учтут?

ыфа, 21 сентября 2020 20:05
В первом проекте было строительство домов не выше 3 этажей. Сейчас - уже четыре. К моменту строительства будут как всегда девяти и десяти этажные дома. Рынок, однако.
Шок, 21 сентября 2020 20:30
Могу поспорить хоть на что, предложения жителей отклонят. Найдут, наитупейшие отговорки и сошлются естественно на новый принятый ген план. Так что смысла в этих публичных слушаниях нет, но процедура обязательна.

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