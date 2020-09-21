Скандальную застройку 4-этажками и три сквера в микрорайоне Южном Бердска обсудили на публичных слушаниях

Присутствующие горожане активно задавали вопросы чиновникам и вносили предложения. Все предложения обещали рассмотреть.

Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона Южного

21 сентября прошли публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории микрорайона Южного. В публичных слушаниях приняли участие заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров, начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков, депутаты и жители Бердска.

Территория планируемого жилого района расположена на юго-западной окраине Бердска. Площадь проектируемой территории составляет 7,09 га. В настоящее время территория свободна от застройки. Вокруг проектируемой территории генеральным планом города запланировано размещение дорог, связывающих проектируемый участок с существующими частями города.

Территория планируемого жилого района попадает в зону обслуживания учреждений культурно-бытового назначения, ближайшие из которых (школа, детский сад, спортивный комплекс) расположены в районе улиц Космическая и Лунная. Основными планировочными осями территории являются предусмотренные генеральным планом города перспективные магистральные улицы общегородского значения, расположенные на продолжении улиц Поэта Сорокина, Рогачева и Возрождения.

Проектируемое зонирование территории предусматривает размещение следующих объектов капитального строительства:

- в зоне малоэтажной жилой застройки предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов не выше 4-х этажей. Каждая группа домов образует закрытую дворовую территорию с ограниченным доступом в рамках обеспечения безопасности. Придомовая территория благоустраивается с организацией прогулочной зоны, зоны игр для детей и отдыха взрослых. Доступ транспортных средств ограничен.

- в парковой зоне предусмотрено размещение трех скверов, связанных со школой, детским садом и яслями. Скверы между собой связаны аллеей (бердский «Арбат»). Площадь «Арбата» составит 4,9 га, а площадь зеленых зон – 1,8 га.

Присутствующие горожане активно задавали вопросы чиновникам и вносили предложения. Все предложения обещали рассмотреть, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" тема застройки южного обросла скандалами. "Южане" протестовали против строительства многоквартирных домов. Особенно, когда узнали, что власть решила строить высотки.