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Как с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ Бердска

09:00 23.09.2020, Найля Шатохина Фото: Найли Шатохиной
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Дешевые стулья, скрепленные по три штуки без вспомогательных крепежей, за несколько месяцев потеряли свою устойчивость. Люди предпочитают стоять, чем сидеть на этих неприспособленных для долгого ожидания стульях.

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Смешные стулья появились в одной из поликлиник
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Как с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ Бердска"Не колл-центр, а глухой телефон": По 15 минут ждут ответа от операторов и теряют деньги на телефоне ЦГБ пациенты БердскаЕщё 109 новостей

Это, конечно, замечательно, что открыли поликлинику на ул. Пушкина, 172. Но почему закупили для ожидающих приема людей такие неудобные стулья? Усидеть на них практически невозможно, особенно пожилым людям. С них скатываешься, как с горки. Даже дети не могут на них спокойно сидеть — соскальзывают. Такое письмо написала в редакцию наша читательница Екатерина 22 сентября.

Дешевые стулья, скрепленные по три штуки без вспомогательных крепежей, за несколько месяцев потеряли свою устойчивость. Люди предпочитают стоять, чем сидеть на этих неприспособленных для долгого ожидания стульях.

Такими же предметами мебели оборудованы стоматологическое отделение и детская поликлиника.

- Неужели теперь так и будем мучиться — стоять в многочасовых очередях, не имея возможности спокойно посидеть, дожидаясь приема врача? - недоумевает Екатерина.

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Как с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ Бердска
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