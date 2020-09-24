Снесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев

Сначала горсовет запретил держать коров, не разрешив строить сараи для скотины. Потом начнут застраивать пастбища, когда Минобороны отдаст городу заброшенные поля. А там и дороги нужно прокладывать через частную застройку центра города.

Почти половина Бердска застроена частными домами

Запрет держать в Бердске коров и другой скот взбудоражил общественность, разделил горожан на два лагеря и стал темой для политических дискуссий. Животноводы заявляют, что скотина их кормит, помогает выжить семьям в сложное время безработицы и падения доходов. Их противники считают, что Бердск — это городской округ, где не место деревенским привычкам. Именно этот аргумент привели депутаты на сентябрьской сессии, отказавшись вносить поправку в правила землепользования и застройки.

Депутат по округу №17 Николай Сычев предложил коллегам внести пункт, разрешающий строить сараи для скота на частных подворьях. Но депутатский корпус его не поддержал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В правилах жители частного сектора на своих участках кроме домов, гаражей, бань и туалетов имеют право ставить теплицы, хозпостройки и сооружения для мелких животных типа собак, птицы и кроликов. Коровников в списке нет и, судя по всему, уже не будет.

Чиновники рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что уже существующие сараи для скота сносить целенаправленно не будут. Но новые строить запрещено. Ликвидировать коровники возможно только по решению суда, если с иском обратятся соседи, которым мешает жить навозный запах, сопровождающий содержание скотины.

Вторым аргументом против коров у депутатов был посыл о том, что в скором времени пасти скот в Бердске будет негде, поскольку поля-пастбища возле аэродрома застроят высотками, как только Минобороны отдаст свою землю городу. Но когда это произойдет, никому неизвестно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Хотя, по словам начальника управления градостроительства бердской мэрии Дмитрия Есикова, с оборонным ведомством ведется активна переписка, корректируют размежеванные участки. Бердск имеет серьезные виды на землю военных, поскольку больше расширяться городу некуда.

Между тем, Николай Сычев уверен, что депутатский запрет на коров ущемляет права горожан, нарушает их традиционный уклад жизни и противоречит Конституции страны. По мнению депутата, как бы Бердск не старался выглядеть городом, половина его территории — это частный сектор. И большинство домов далеко не коттеджи с теннисными кортами, бассейнами, оранжереями и причалами для яхт.

Сычев не понимает, почему его коллеги по депутатскому корпусу так противятся содержанию скота в частных подворьях. Он напоминает, что выборы нового горсовета Бердска пройдут ровно через год — в сентябре 2021. И предлагает избирателям подумать, кого выбирать, кто действительно является народным избранником.

Мнение Николая Сычева, депутата горсовета Бердска

В нашей Конституции сказано: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

Поэтому бердчане, как законопослушный народ, на своей территории индивидуального земельного участка, построив дом, ведут личное подсобное хозяйство, создают условия для отдыха и воспитания детей и внуков.

И не потому ли в Бердске более 49% городской земли используется под индивидуальное жилищное строительство?

И не потому ли в границах города Бердска более 40 садоводческих обществ и почти каждый второй горожанин живет крестьянским укладом жизни?

Наш город раньше назывался селом Бердским. Как ни покажется некоторым странным, но крестьянский уклад жив и поныне. Совсем рядом, бок о бок с современными многоэтажными кварталами, расположена патриархальная сельская местность площадью более 800 гектар – так называемый частный сектор Бердска. В частном секторе в семи тысячах домовладений проживает пятая часть бердчан – почти двадцать тысяч. Чем не село, да еще какое – число жителей поболее, чем в ином райцентре нашей области.

А если еще учесть, что в нашем частном секторе есть еще православная церковь, гимназия и Преображенский кафедральный собор. То это еще раз подтверждает крестьянский уклад жизни многих горожан.

Если в 2018 году под индивидуальной застройкой жилыми домами Бердска было занято 883,3 га земельных участков, то к 2040 году бердская власть намерена их количество сократить до 756,0 га, т. е. на 127,3 га, а это, условно говоря, площадь из-под 1000 домовладений частного сектора (смотрите стр.213, таблица 3.4-1 Генерального плана г. Бердска).

Вместе с тем любые действия муниципальных органов власти не разрушат сложившийся веками крестьянский уклад жизни в Бердском городском округе.

Сегодня значительная часть жителей частного сектора на своих приусадебных участках выращивает не только сельскохозяйственные культуры, овощи и фрукты, но и содержит более 100 голов крупного рогатого скота, около 80 голов коз и овец, а в каждом пятом –шестом дворе есть куры, утки, гуси, индейки и другая птица. Значительная часть частного домовладения содержит собак и кошек.

Разве это все противоречит Конституции Российской Федерации?

Разве это разрушает быт и продовольственную безопасность страны?

Согласно Конституции Российской Федерации, народ является носителем власти в нашем государстве, а не отдельно взятая политическая группировка на муниципальном уровне.

Мы замечаем, что жители частного сектора не очень-то состоятельные люди, но они, ведя личное подсобное хозяйство, во многом обеспечивают себя свежим молоком и мясом, яйцами и медом, а также овощами, фруктами и ягодами – а излишки отдают родственникам или продают горожанам по ценам ниже рыночных.

Со значительным успехом за ними тянутся горожане – дачники. Это не только стремление иметь на своем столе экологические чистые и качественные продукты, но и создать себе условия для качественного проживания.

Так что наш Бердск не только промышленный центр, но еще и город земледельцев, животноводов и птицеводов.

У меня есть желание спросить, а кто против выращивания произведенного своим трудом экологически чистых продуктов животноводства и садоводства?

Кому неймется запретить гражданину Российской Федерации, жителю города Бердска выращивать на своей делянки огурцы, помидоры, ягоды и иметь в подворье козочку, курочку и коровку или одну-две семьи пчел для лечебных оздоровительных целей, где бы это не происходило – на дачном участке или на придомовой территории?

У кого чешутся руки построить многоэтажки на месте 500 земельных участков частного сектора в центральной части Бердска, а народ переселить в мнгоэтажки?

Что происходит у нас в муниципальных органах власти, которые в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» призваны осуществлять свою власть, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Почему и по какому праву депутаты Совет депутатов Бердска на состоявшейся 17 сентября 2020 года 38 сессии Совета депутатов не включили в Правила землепользования и застройки города право жителей частного сектора иметь пристройку для содержания скота и сельскохозяйственных животных?

Не они ли народные избранники?

И не они ли должны отстаивать мнение и позицию народа?

Эти и другие вопросы стали мне задавать избиратели после состоявшейся 17 сентября 38 сессии Совета депутатов.

У горожан складывается мнение, что данные бердских депутатов не сплачивают общество и власть, а ведут его к расколу и недопониманию действий муниципальных органов власти.

Вместе с тем жители частного сектора как занимались, так и будет заниматься разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, выращиванием плодово-ягодных культур и жить своим крестьянским, трудовым укладом жизни, но с большой обидой на власть. Их не страшат никакие санкции, проводимые муниципальными органами власти.

Нужна ли кому такая социальная напряженность в Бердске? Мне как депутату Совета депутатов города по избирательному округу №17 она не нужна.

Я поддерживаю своих избирателей и солидарен с ними.

Напоминаю, что через год, в сентябре 2021 года, состоятся выборы депутатов в горсовет Бердска пятого созыва и вот те депутаты, которые не поддержали мою поправку в Правила землепользования и застройки города о разрешении пристройки хозяйственного сарая для содержания скота и сельскохозяйственных животных не смогут своих избирателей убедить, почему они были против развития и сохранения частного подворья в Бердске.

Николай Сычев, депутат Совета депутатов города Бердска