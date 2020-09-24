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Что строго нельзя делать 27 сентября 2020 года в день Воздвижения Креста Господня

16:32 24.09.2020 Фото: wikimedia.org
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27 сентября принято поститься и делать заготовки на зиму. По поверью, те, кто в праздник будут поститься, получат прощение своих грехов.

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Православная Церковь отмечает один из главных церковных праздников, посвященный Животворящему Кресту
Сюжет: Православные обряды
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Что строго нельзя делать 27 сентября 2020 года в день Воздвижения Креста ГосподняМолитва редчайшей Каплуновской иконе Богоматери в день памяти 24 сентября 2020 годаЕщё 275 новостей

Православная Церковь отмечает один из главных церковных праздников, посвященный Животворящему Кресту.
В IV веке царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. Один из местных жителей указал ей на пристанище язычников — храм Святой Венеры. После разрушения этого храма в земле Голгофы были обнаружены три креста. Частицу одной из находки приложили к мертвецу. Когда Святой Крест коснулся усопшего, тот сразу воскрес. С тех пор частицы Животворящего Креста можно увидеть во многих храмах мира.

Что нужно делать в праздник 27 сентября — в день Воздвижения Креста Господня

В день Воздвижения Креста Господня обязательно посещение церкви. Если по дороге путнику встречаются кресты, то следует остановиться и поклониться. Так вы заручитесь поддержкой высших сил, а молитвы обязательно будут услышаны. Дом тоже следует оградить от злых духов: рисовать кресты мелом и сажей, делать из веточек рябины и другого дерева.

27 сентября принято поститься и делать заготовки на зиму. По поверью, те, кто в праздник будут поститься, получат прощение своих грехов.

Что нельзя делать в праздник 27 сентября — в день Воздвижения Креста Господня
В этот день начинать и задумывать важные дела не следует. Нельзя давать денег взаймы: это может помешать финансовому благополучию семьи. 27 сентября запрещается ходить в лес, ведь там главенствует леший, который может сбить с пути и напугать.

Приметы 27 сентября:
Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.
Если несколько дней дует западный ветер — будет плохая погода.
В Сдвиженье осень сдвигается с зимой, а кафтан с шубой.

Источник: 5-tv.ru

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