Что строго нельзя делать 27 сентября 2020 года в день Воздвижения Креста Господня

27 сентября принято поститься и делать заготовки на зиму. По поверью, те, кто в праздник будут поститься, получат прощение своих грехов.

Православная Церковь отмечает один из главных церковных праздников, посвященный Животворящему Кресту

Православная Церковь отмечает один из главных церковных праздников, посвященный Животворящему Кресту.

В IV веке царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус Христос. Один из местных жителей указал ей на пристанище язычников — храм Святой Венеры. После разрушения этого храма в земле Голгофы были обнаружены три креста. Частицу одной из находки приложили к мертвецу. Когда Святой Крест коснулся усопшего, тот сразу воскрес. С тех пор частицы Животворящего Креста можно увидеть во многих храмах мира.

Что нужно делать в праздник 27 сентября — в день Воздвижения Креста Господня



В день Воздвижения Креста Господня обязательно посещение церкви. Если по дороге путнику встречаются кресты, то следует остановиться и поклониться. Так вы заручитесь поддержкой высших сил, а молитвы обязательно будут услышаны. Дом тоже следует оградить от злых духов: рисовать кресты мелом и сажей, делать из веточек рябины и другого дерева.

27 сентября принято поститься и делать заготовки на зиму. По поверью, те, кто в праздник будут поститься, получат прощение своих грехов.

Что нельзя делать в праздник 27 сентября — в день Воздвижения Креста Господня

В этот день начинать и задумывать важные дела не следует. Нельзя давать денег взаймы: это может помешать финансовому благополучию семьи. 27 сентября запрещается ходить в лес, ведь там главенствует леший, который может сбить с пути и напугать.

Приметы 27 сентября:

Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.

Если несколько дней дует западный ветер — будет плохая погода.

В Сдвиженье осень сдвигается с зимой, а кафтан с шубой.

Источник: 5-tv.ru