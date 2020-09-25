Выводят из резерва койки из-за роста ковидных пациентов власти Москвы

Эти мощности были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и использовались в качестве обсерваторов. Плановая и экстренная помощь будет оказываться горожанам в полном объеме.

Власти Москвы вводят в строй резервные медицинские мощности из‑за ситуации с коронавирусом

В столице начали вводить в эксплуатацию резервные койки, предназначенные для коронавирусных больных, в последние недели в мегаполисе растет число новых случаев Covid-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что плановая и экстренная помощь будет оказываться горожанам в полном объеме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет с 28 сентября не выходить без острой необходимости на улицу. Это же правило касается людей с хроническими заболеваниями.

В столице за сутки подтверждено 1560 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 797 граждан.