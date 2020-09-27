Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака

Кто подходит мужчине водолею по знаку зодиака больше

Гороскоп совместимости: кто подходит мужчине водолею по знаку зодиака больше - самое полное описание, только доказанные теории, основанные на астрологических наблюдениях нескольких тысячелетий.

В молодости вы, скорее всего, обнаружите идеал в воздушных знаках — Близнецах и Весах! Только Близнецу не стоит демонстрировать своей безграничной любви, нужно, чтобы вы постоянно чувствовали легкое беспокойство. А Весы завоюют вас с первой минуты, если станут восхищаться вашей неземной красотой, — этот восторг вам необходим как воздух. Во второй половине жизни есть шанс построить идеальный брак с представителями знаков Стрельца или Овна. Первый пробудит в вас африканскую страсть, продлит вашу молодость! А второй даст ощутить абсолютную защищенность от всех невзгод и подарит чувство полной безопасности.

Лучшая Пара для Водолея

Стрелец: Эту пару многие будут называть идеальной. Они вдохновляют друг друга, а отсутствие ревности помогает сохранить друг другу нервные клетки и хорошее настроение. Это два ветреника, которые не могут жить друг без друга и даже готовы признать право на существование длительных отношений. Они уважают независимость друг друга, и в этом кроется секрет успеха этих отношений, об этом говорит и гороскоп совместимости Водолей Стрелец.

Весы: Эту пару ждет восхитительный роман, основанный на равноправии, которое и один и другой ценят необычайно. Гармоничность Весов оказывает положительное влияние на непредсказуемого Водолея, а его страсть к экспериментам радует Весы. Встречаясь, Весы и Водолей включают программу «Взять от жизни самое лучшее», над чем успешно впоследствии работают. Отношения этой пары могут дотянуться до брака, который может стать успешным, если хоть кто-то возьмет на себя чуть больше ответственности, об этом сообщает гороскоп совместимости Водолей Весы.

Близнецы: Эти знаки зодиака составляют чрезвычайно удачную пару. Близнецы будут вдохновлять творческого Водолея, а Водолей будет восхищаться остроумной иронией Близнецов. Эта пара может быть абсолютно счастлива в обществе друг друга, не переставая удивляться приятности своего собеседника. Они оба будут уважительно относиться к независимости друг друга, что исключит конфликты на почве ревности из этого восхитительного романа. Брак может быть удачным, такой прогноз дает гороскоп совместимости Водолей Близнецы.

Худшая Пара для Водолея

Дева: Как говорит гороскоп совместимости, Водолей и Дева могут стать интересной парой, которые дополняют друг друга и видят в своем спутнике то, чего нет и никогда не будет у них самих. Оптимизм Водолея вдохновляет Деву, а ее логика несколько дисциплинирует ветреного Водолея. Однако главным камнем преткновения становятся неоправданные ожидания Девы, которая хочет видеть ответственность своей второй половины, на которую Водолей способен редко. Конфликты слишком часто портят этот необычный роман, об этом предупреждает гороскоп совместимости Водолей Дева.

Рыбы: Как утверждает гороскоп совместимости, Водолей и Рыбы привлекают внимание друг друга с первого взгляда. Загадочные Рыбы приводят в трепет Водолея, а он в свою очередь интригует Рыб. Однако проблем во взаимоотношениях этой паре не избежать. Водолей не готов уделять Рыбам столько внимания, сколько они от него настойчиво требуют и, когда придирки достигают критической массы, он предпочитает попросту ретироваться. Если Рыбы не согласятся пойти на уступки, отношениям грозит крах, об этом предупреждает гороскоп совместимости Водолей Рыбы.

Скорпион: Фантазия Водолея вдохновляет Скорпиона, а неуемность Скорпиона в свою очередь развлекает Водолея. Они будут наслаждаться обществом друг друга до тех пор, пока Скорпион не начнет ревновать своего излишне непостоянного спутника. Водолей не переносит рутины, и стремление Скорпиона сделать его своей собственностью, заставляет Водолея включать обратный отсчет до конца этого романа. Если Скорпион не пожелает признать свободолюбие Водолея, то отношения рано или поздно закончатся полным крахом, предвещает гороскоп совместимости Водолей Скорпион.

Напряженные отношения



Водолей: Как подтверждает гороскоп совместимости, Водолей может найти своего идеального спутника жизни только в таком же легкомысленном охотнике на новые впечатления, как он сам. Два Водолея будут с упоением наслаждаться своим изысканным остроумием, не слишком заботясь о глубине своих чувств. Как говорит гороскоп совместимости, мужчина-Водолей более склонен ревновать свою спутницу, хотя это не испортит их отношения.

Лев: Начало романа этой пары обещает быть фееричным, а продолжение – захватывающим. Однако слишком разные интересы мешают этой яркой паре достичь желаемой гармонии. Лев хочет быть бессменным лидером и требует от Водолея восхищения и преклонения, на которое этот независимый знак не готов. Водолея раздражает зацикленность Льва на самом себе, а Льву непонятно стремление Водолея к бесконечным экспериментам. Эти блестящие отношения могут быстро сойти на нет без компромиссов и взаимных уступок, такой прогноз дает гороскоп совместимости Водолей Лев.

Мужчина Водолей с другими Знаками Зодиака

Знаки зодиака, подходящие Водолею

Перед тем как создавать семью, астрологи рекомендуют сопоставить ваши знаки зодиака. В нашем случае разберем знаки зодиака, подходящие Водолею. Давайте рассмотрим все варианты.

Какие знаки зодиака подходят Водолею

Отсутствие предрассудков позволяет Водолею ладить практически со всеми. Особенно их привлекают люди, с которыми их связывает интеллектуальное партнерство. Лучше всего Водолею подходит знак, являющийся его секстилем или трином, а также его прямо противоположный знак – Лев.

Какой знак зодиака подходит Водолею идеально, так это Овен. Таким людям будет уютно жить в бок о бок. «Приручить» чувственного Водолея мечтателя можно, только проявив тактичность и упорство. В случае если все сложится успешно, люди данных символов образуют небезынтересный альянс с неплохой совместимостью.

Собственно если Тельцу получится пробудить в Водолее энтузиазм к постельным потехам, некий период у них станет превосходным. И все же длинная взаимосвязь меж ними практически невозможна. Хватает у их отличий и в различных областях. Водолей имеет необходимость, сначала, в приятеле, а Телец – в партнере для секса.

Эти люди, и их альянс выходит настолько интересным, что поразит любого. И Близнецы, и Водолей — приверженцы приключений, спортивного стиля жизни. Навряд ли меж ними сложатся постоянные и умеренные отношения. Хотя, наверное, склонным к непредвиденности партнерам как раз такая манера общения будет хорошей.

Сопоставимость данных партнеров оставляет желать им лучшего. Искренность, открытость Рака дурно смешивается с любовью Водолеев к различного рода приключениям. Рак различается эмоциональностью и рвется побольше разговаривать с собственной 2-ой половинкой. Водолей, хотя дорожит его заботой, посчитает это внимание, со временем начнет раздражительным.

Как только их роман вспыхнет, он будет интересен обоим партнером. Но со временем тандем начнет разваливаться из-за желания каждого из знаков доминировать.

Этот союз возможен, но будет очень сложен для Девы. Хотя они и любят долгие интеллектуальные разговоры, но Дева в сравнении с Водолеем слишком пассивна и спокойна.

Среди знаков зодиака, подходящих Водолею, Весы. Это будет великолепный союз, который претендует быть идеальным. У этих партнеров много взглядов, в которых они сходятся, это и жажда к приключениям и к новым знакомствам.

Если данный союз и возникнет, то, к сожалению, не будет долговечным. Все из-за того, что Водолей слишком любит свободу, а Скорпион постоянно хочет его к себе привязать.

У этой пары есть будущее. Если каждый из знаков приложит усилия для его удержания. У них много общего, это активность и неудержимость. Этот союз может стать настоящей находкой для обоих знаков.

Вероятность долгосрочного союза мала у этих двух знаков. Но если оба знака научаться уступать друг другу, то вполне вероятен долгий и удачный союз.

Два представителя этого знака никогда не соскучатся друг другом. А их интимная жизнь будет полна и разнообразна. Два Водолея – это прекрасная пара, которая может продлиться долгие года.

Сказать наверняка, что союз будет долгим и прочным тяжело. Но начало будет бурное и интересное.

Вот мы и узнали, какой знак зодиака подходит Водолею наилучшим образом.

Знак зодиака водолей совместимость: Водолей какой знак зодиака в любви, сексе, семье; какой знак зодиака подходит Водолею; совместимость – решаем проблемы

Любвеобильность Водолея – гуманистического характера, перед его человеколюбием меркнет любой роман.

С Водолеем отношения запоминаются прежде всего интеллектуальностью, доверительными беседами, а потом уже страстностью.

Водолею можно не говорить, что он в любви всех превосходит – он итак стопроцентно уверен в неповторимости, уникальности своей персоны, считая это наиболее ценным. Но в сексе они хоть и изобретательны и хорошо чувствуют партнера, нередко им просто не хватает выносливости,- причем, не всегда физической, как эмоциональной.

Партнёра Водолей выбирает обычно из тех, кто равнодушен к нему.

Лёгкая добыча Водолею неинтересна, а вот чтоб завоевать неприступного или удержать ускользающего партнёра, Водолей проявит чудеса очарования, продемонстрирует разнообразие сексуальных талантов и напридумывает массу интересного – сил хватит на всё.

Водолей чувствителен к красоте, может даже указать возлюбленному на недостатки внешности. Одновременно он склонен принимать избранника как есть. Ведь ищет Водолей в партнёре ум, доброту, открытость, независимость мышления.

Водолей порой бывает нетактичен, к себе же требует отношения особо бережного. Водолей фактически не поддаётся чужому влиянию. Своё мнение навязывает мягко. Иногда использует психологическое манипулирование, даже не замечая этого.

Водолей способен на огромную любовь, но обычно не проявляет этого. Он может изнывать от страсти, внешне сохраняя такое равнодушие, что и самые проницательные ничего не поймут.

Водолеи не ревнивы, и не выносят ревность чужую. Изменяют редко, но часто вспоминают первую любовь, поддерживают связь с прошлыми возлюбленными, иногда фантазируя,- как бы сложился с ними роман.

Водолей всю жизнь жаждет идеального романа. Но и безумно влюбившись, он старается сохранить время для одиночества, познания мира, некой тайны переживаний. Он хотел бы равновесия двух своих сильнейших желаний – иметь любимого и оставаться свободным.

Личному счастью Водолея мешает часто ложное впечатление его бесстрастности, холодности. Однако тот, кому удастся понять Водолея, не останется безразличным к нему: Водолеи – неординарные, яркие личности, на многое способные и не знающие препятствий.

Какой знак зодиака подходит Водолею

Водолеи отличаются всеобъемлющей любовью. Это воздействие Сатурна, Нептуна, Урана. Однако к созданию прочной семьи Водолеи мало способны: слишком эксцентричны по характеру, от жизни хотят неимоверно много, не любят однообразия, а потому продолжительности в отношениях.

Какой знак зодиака подходит Водолею плохо

Водолей – это Воздух, и союз с Землёй (Козерог, Дева, Телец) или Водой (Рак, Рыбы, Скорпион) бесперспективен: воздух с водой или землёй – сочетания неподходящие.

Знак зодиака подходящий Водолею так себе

Союз с таким же воздушным знаком (Водолеем, Близнецами) был бы неплох благодаря надёжности и дружеским чувствам, но Водолеи не считают их главенствующими.

Подходит водолеям и знак зодиака весы, но с ним у них либо все и во всем хорошо, либо все очень плохо.

Какой знак зодиака наиболее подходит Водолею

Как можно догадаться, для Воздуха Водолеев единственная подходящая во всем стихия – Огонь. А значит Стрелец, но предпочтительнее – Лев или Овен способны подарить Водолеям семейное счастье.

У Водолеев отсутствует энергия Солнца, как результат – чрезмерный эгоизм, самодовольство, позёрство, мешающие продвижениям в карьере.

В союзе со Львом либо Овном у Водолеев эти качества нейтрализуются. Лев и Овен восполняют Водолеям недостаток солнечной энергии.

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В плену отношений

Наиболее важным в жизни Водолеев представляется свобода. Всего, кажущегося её ограничением, они избегают.

Но отношения в некой мере требуют отречения от независимости. Если приходится учитывать ожидания, желания, интересы партнёра,- Водолеи могут себя ощущать несчастными, подавленными, хотя признают – что без уступок не обойтись.

Критическая ситуация, если воображение рисует узы романа как ловушку, неприятную систему ограничений. Именно этих фантазий следует избегать. Концентрироваться надо на положительных эмоциях, которые приносит общение с избранником, и вообще роман в целом.

Для личного комфорта желательно оставлять чуток «личного пространства». Партнёру, однако, нужно обязательно объяснить причины границ, чтоб он не воспринимал это как отгораживание от него, холодность или утаивание чего-то такого, что разрушит союз.

Будучи искренним, открытым, с дорогим сердцу человеком, со взаимными чувствами, можно испытывать недоступное многим – и свободу, и любовь.

Водолеи – великолепные ораторы, но крайне редко говорят о своих чувствах. В них будто появляется непреодолимый барьер.

Водолеи привыкают, что окружающие понимают их легко, потому оказываются в тупике, когда возлюбленные понять их сразу не могут. А к более глубокому обсуждению Водолеи часто не готовы.

Желая гармоничных отношений, Водолеям следует научиться рассказывать об испытываемых чувствах, иначе их выражать, проявлять.

Ведь не раз бывало, что эмоции скрывались Водолеем под маской расчётливости, холодности, и он же потом расстраивался,- никто не понимает всей глубины его переживаний.

Чтоб быть понятым для близкого человека, Водолею нужно перестать, хоть иногда, быть «загадкой».

Иная сторона проблемы – свойство Водолеев много говорить. Если партнёр нетерпелив, у него не получится выбрать важную информацию из множества второстепенной. Водолею необходимо самому просто, лаконично объяснить суть проблемы, не пряча её за красотой слов и сложностью логических построений.

Часто именно простейшие слова помогают взаимопониманию, да и Водолей сам сможет понять себя лучше.

Водолеи не создают впечатление тиранов, но часто добиваются, чтоб всё делалось по их желанию.

Парадоксально, но Водолеи не будут счастливы с теми, кто беспрекословно подчиняется их капризам. Об этом Водолеи интуитивно догадываются и выбирают сильных партнёров, способных им противостоять.

Начинается борьба, приносящая обоим дискомфорт. Обстановка накаляется. Любая мелочь может взорваться бомбой. Сначала кажется, что после ссор мириться нетрудно, но постепенно всё это превращается в разрушающий отношения подводный айсберг.

Водолеям, чтобы избегать ссор, необходимо быть мягче, внешне и внутренне. Нельзя наказывать партнёра своим поведением (обидами, отмалчиваниями, ультиматумами) за его точку зрения.

Лучше его склонять к конструктивным диалогам, а самим легче идти на компромисс. Нелепо винить только себя. Однако от партнёра, в коем видится не игрушка, а сильный человек, нельзя ждать бесконечных потаканий своим капризам.

Водолеи имеют обычно широкий круг общения, не обделены знаками внимания. Но влюбиться Водолеям трудно: они отлично видят недостатки людей и даже чувствуют их интуитивно. Кроме этого втайне опасаются уязвимости и утраты независимости, если откроют сердце. Поэтому до романа дело редко доходит: особы, оказывающие особое внимание, кажутся часто неподходящими партнёрами.

Стоит попробовать быть чуточку менее благоразумными: каждого, кто симпатизирует, не обязательно принимать за врага или недоброжелателя.

Однако, прежде начинания, действительно серьёзных отношений, нужно получше узнать выбранного человека.

Водолеи сильны интуицией, но в романтических делах то ли не слышат её голоса, то ли перестают доверять, то ли она их подводит. В итоге – странный, даже нелепый выбор под первым впечатлением, по совету друга либо из желания «с кем-нибудь» провести время.

У Водолеев высок шанс встретить судьбу средь единомышленников, разделяющих увлечения, интересы. Стоит чаще посещать соответствующие форумы, клубы, мероприятия, обсуждать интересы.

Несерьёзное отношение

Водолеи, будучи независимыми, неуловимыми и непостижимыми, при этом хотят быть для партнёра самыми важными, незаменимыми. Водолеи любят пошутить, но юмора о себе не приемлют.

От природы будучи «ветреными», Водолеи ждут от избранника абсолютного постоянства. На серьёзные отношения с Водолеями способны только мудрые люди, воспринимающие их такими, как есть, не пытаясь исправить. Однако и тогда возможен в союзе дисбаланс.

Водолеи экстравагантны, склонны к выходкам ярким и ошеломляющим. Нужно постараться быть более предсказуемым, практичным. Серьёзные отношения требуют долгосрочных обязательств, их-то Водолеи и избегают.

Партнёр будет серьёзней относиться к Водолею, если почувствует, что тот ответственен за поступки и за развитие романа.

Водолею следует побольше доверять и поступать согласно своей интуиции, о наличии которой он отлично знает, и своим чувствам. Делиться ими, быть более открытым, иначе у избранника создаётся впечатление холодности со стороны Водолея, что становится причиной дисгармонии.

Боюсь прекращения отношений

Парадоксален факт, что Водолеи, весьма независимые, иногда становятся пленниками изживших себя отношений, жертвами манипуляций. Они несчастны, но изменить что-либо не пытаются. Это означает не столько страх одиночества, сколько боязнь остаться с переживаниями наедине: вдруг они окажутся сильными настолько, что будет невозможно с ними совладать.

Водолеи производят впечатление способных контролировать собственные эмоции людей. Они избегают сильных стрессов, которые высвободят эти эмоции, чувства. Разрыв даже негармоничных отношений может представляться именно таким стрессом.

Дав побольше воли своим чувствам даже в поведении повседневном, Водолеи смогут подготовиться психологически к решительности, действиям и лучше понять свои переживания.

Не готов к созданию семьи, но партнёр настаивает

Водолеи, даже в возрасте зрелом, не чувствуют необходимости создать семью. Дело часто не в боязни ответственности, а в страхе потери свободы.

Водолеев пугает перспектива появления людей, контролирующих их. Порой Водолеи воспринимают брак как ловушку, откуда не выбраться, потому предпочитают нетрадиционные формы союзов: «без штампа», без общего имущества, «гостевой брак» (жить отдельно), иметь место уединения с сохранением верности «холостяцкому» образу жизни. Когда партнёр приемлет такой союз, особых трудностей не возникает. Но обычно это устраивает лишь Водолея.

Водолеи, при всём своём свободолюбии, стремятся к гармонии и любви. Но Водолеям необходимо развеять мрачные фантазии о семейной жизни, перестать бояться, что брак помешает реализовать стремления, мечты, достигнуть цели.

Это лишь общие характеристики Водолеев, а не что-то конкретное для людей этого знака, всё индивидуально.

Водолеи – творческие люди для которых общественное мнение не играет роли. Они привыкли действовать на свое усмотрение, никого при этом не слушая. Таких людей привлекают половинки с сильным и бунтарским характером, которые не знают что такое монотонная и пассивная жизнь. Стеснение тоже не для Водолеев, поэтому робкие представители других знаков Зодиака им будут не интересны.

Классический Водолей — это гуманист, реалистичный романтик, двигатель прогресса, вечно ищущий новых знаний и впечатлений, порою парадоксальный. Может казаться и на самом деле являться не таким, как все, так как привык жить по собственным законам и правилам, не хочет быть похожим на других. Порою может удивить и обескуражить окружающих каким-либо заявлением. Водолей может интересоваться всем чем угодно, начиная от гончарного искусства и заканчивая вопросами мироздания. Кто же подойдет Водолею, его неугомонной и любознательной натуре? Далее поговорим о том, кто хорошо совместим с женщиной-водолеем и мужчиной-водолеем.

Кто подходит водолею-женщине?

Дама-водолей привлекательна, умна, порою язвительна, но в любви может быть робкой, нежной и приятной. Для этого от нее надо добиться, чтобы она сняла свою "защитную броню", а это удается не всем и не всегда.

Хорошо складываются отношения у женщины-водолея с мужчиной-овном. Он восхищается ею, она восхищается им. У них может быть много общего, а потому такие союзы очень крепкие.

Также для такой женщины хорош мужчина-близнецы. Оба интеллектуально развитые, много знающие и готовые к авантюрам. Как минимум, хорошая дружба.



Мужчина-лев проявляет по отношению к своей избраннице собственнический инстинкт, ревнует ее, но ее эта ревность только забавляет. Оба получают от отношений много нового, крепкий союз.Иногда складываются отношения с представителем своего знака, однако чаще это что-то наподобие "дружеской любви", детей в таком браке может и не быть, так как обоим достаточно друг друга.Мужчина-весы и женщина-водолей совместно будут наслаждаться красотой и богатством этого мира, не утруждая друг друга бытовыми проблемами.С мужчиной-рыбы может получиться неплохой союз, если у обоих партнеров за плечами есть опыт прошлых отношений, который их многому научил.

Кто подходит водолею-мужчине?

Мужчина-водолей активен, общителен, весел, полон новых идей. Привлекателен для женщин благодаря своей харизме и жизнелюбию. Не многие из мужчин-водолеев женятся, так как считают, что брак может ограничить их свободу. Водолею-мужчине советуют выбирать женщину, исходя из своего возраста.

До 30 лет он нуждается в интересном общении, обучении чему-то новому, постижении новых ощущений и впечатлений. В этот период для него больше всего подходят женщины воздушной стихии: Весы, Близнецы, Водолей.

После 30 лет Водолей становится более практичным и реалистичным. Ему нужна женщина, которая подойдет для такой жизни. Стоит выбирать женщину знаков Дева и Овен.



После 40 многие Водолеи приобретают свойственную этому возрасту респектабельность, а потому идеальной спутницей в этот период станет женщина-лев.Каков Водолей в любовных отношениях?Многие Водолеи — личности весьма интересные, поэтому в пару себе выбирают таких же. Водолей никогда не останется с тем, кто его не "зацепит". Насильно Водолею мил не будешь, его нельзя подмять под себя, так как часть своей свободы и независимости этот знак сохраняет даже будучи в браке. Однако если вы сумели заинтересовать Водолея, он будет вам верен и душой, и телом в случае, если отношения складываются хорошо.

Партнеру Водолея придется мириться с тем, что помимо него, у его любимого человека есть масса своих интересов. Он не может постоянно сидеть рядом и смотреть восторженными глазами на своего избранника, ему обязательно нужно время на бесконечное саморазвитие, общение, изучение чего-то, пока не изведанного. Но в этом есть и свой плюс: Водолей не станет требовать, чтобы вы все свое время проводили рядом с ним, и легко отпустит вас на встречу с друзьями или в какое-нибудь путешествие. По природе своей не ревнив — флиртом с другим человеком вы не вызовите в нем бурю эмоций, однако факт измены не простит.

Если вы подходите своему Водолею, он окружит вас теплом и заботой, будет постоянно подпитывать новой информацией, эмоциями, впечатлениями. Но даже если вы влюблены без памяти, не торопитесь бежать за кольцами — в официальный брак такие люди вступать не торопятся.

Не стоит воспринимать всю вышеизложенную информацию как истину в последней инстанции. Все люди разные, и даже если гороскоп говорит категорическое "нет", это еще не значит, что вы не будете счастливы. В реальности отношения во многом зависят от того, как ведут себя оба партнера, а не от того, кто под каким знаком родился.

Кто подходит водолею? Совместимость знаков

Водолей – имя, данное этому знаку зодиаку, говорит само за себя, это жаждущий свободы и вечного движения воздушный знак, который скорее живет умом, чем чувствами. Но даже у такого сдержанного и таинственного человека, есть сердце, которое хочет любить и быть любимым.

Вечный искатель приключений не привык жить по правилам, для него обычное дело – рушить стереотипы и создавать свои законы жизни. С кем же может обрести счастье такая эксцентричная, высокоинтеллектуальная личность, в глубине души, которой бурлит океан чувств и эмоций?

Леди-водолей – это очаровательная женщина, притягивающая мужчин своей сексуальной язвительностью и неподдельной уверенностью в себе. Такие женщины хорошо знают себе цену, и завоевать их – нелегкая задача. Они умны и расчетливы, часто флиртуют ради спортивного интереса и поднятия своей самооценки.

Постоянно стремятся сделать вызов обществу, подчеркивая свою индивидуальность и независимость. Часто такие женщины кажутся железными, но это только маска. На самом деле, женщине Водолею – очень нежная и ранимая девушка, которая просто не умеет открывать свое сердце и боится остаться одна.

Представители сильного пола, родившиеся под этим знаком являются искусными собеседниками, веселыми и креативными. Харизма и интеллект их настолько притягательны, что вскружит голову любой девушке. Но семьянинами назвать их очень сложно.

Ведь этому мужчине больше всего не нравятся рамки, ограничения и обязательства. Поэтому создавая семью, Водолею-мужчине необходимо отдавать себе отчет в том, что жизнь в браке — это не конец для него, как для личности, а новая ступень его реализации и возможность брать от жизни больше.

Совместимость

Влюбленный Водолей окружит нежностью и любовью своего партнера. Он не станет ревновать и ограничивать. Наоборот постарается привнести в жизнь любимого человека море приятных новых впечатлений.

Благодаря широкому кругозору, этот знак может найти общий язык с любым представителем зодиака. Особенно его привлекают неприступные интеллектуалы, с ярко выраженным внутренним стержнем, которые так же, как и он любят разнообразие, новые впечатления, шумные компаний и многочисленных друзей.

Рассмотрим подробнее кто подходит Водолею:

Эта пара может стать идеальной и прожить вместе долго и счастливо. Огонь Овна это именно то, чего не хватает Водолею в реализации его гениальных идей и планов. В свою очередь спокойная рассудительность последнего это недостающий пазл в характера Овна, которому необходимо учиться сдерживать внезапно нахлынувшее раздражение и не рубить сплеча.

Главное в таких отношениях – взаимоуважение к друг другу и отсутствие давления. Страстность и пылкость помогают создать союз, а стремление к новизне и взаимодополняемость характеров позволяют этой воздушно-огненной паре поддерживать свой костер любви многие годы.

С Телецами

Сложный и проблематичный союз, возможный скорее в возрасте после 40 лет. У партнеров разные интересы и взгляды на жизнь. Для Водолея основой отношений есть интеллектуальная совместимость, а для Тельца – гармония в сексуальных отношениях, в сексе он раскрепощается полностью и, как животное, отдается своим инстинктам.

И если, на первых порах, партнеры могут находится в плену иллюзий, то по окончанию конфетно-букетного периода, обнаружение всех различий неизбежно. Свободолюбивый Водолей будет чувствовать себя запертым в душном коконе отношений, ориентированный же на создание семьи Телец будет ощущать себя нелюбимым и нежеланным.

С Близнецами

Союз идеально названые для которого – «друзья по сексу». У партнеров много общего, они отлично ладят и понимают друг друга. Но долгое совместное время провождение пресыщает их, и они расходятся на некоторое время по своим делам, друзьям, при этом возможно увлекаясь легкими интрижками.

А когда эти два интеллектуала насыться новыми впечатлениями, они снова сходятся с вновь ожившими чувствами. Близнецы могут понимать Водолеев без слов, и эти отношения могут быть очень глубокими и романтичными. Но в семью они могут перерасти только ради детей, ведь им двоим комфортно вместе и в свободных отношениях.

«Дельфин и русалка, не пара, не пара. Водолей и Рак – это как люди с разных планет, которые не умеют и не знают, как общаться друг с другом. Водолея раздражает излишняя эмоциональность и болтливость Рака, а желания его делать все вместе и проводить, как можно больше времени вдвоем, и вовсе бесит своенравного, вечно жаждущего свободы Водолея. Рак же, плененный таинственностью и загадочностью Водолея, будет молча страдать рядом с возлюбленным, не решаясь разорвать отношения ради детей или семьи.

Кто подходит мужчине водолею по знаку зодиака больше

Лев – это, пожалуй, один из лучших партнеров для Водолея. С первого взгляда между представителя этих зодиаков вспыхивает страсть. Они не просто дополняют друг друга, а еще и стимулируют к развитию. Правда, и здесь, не обойдется без сложностей.

Борьба за лидерство в паре может привести к охлаждению чувств и разрыву отношений. Но все же это мало вероятно ведь, эта парочка отлично чувствует и понимает друг друга, что дает им возможность вовремя уладить все возможные конфликты.

Эти двое могут оказаться вместе только, когда обоим далеко за 30, на душе шрамы от любовных неудач и хочется спокойной и размеренной жизни. Союз возможен, хоть и очень проблематичен. Водолею будет скучно с педантичной и скрупулезной Девой, ей же с ним будет сложно поддерживать его, стремительный и полный впечатлений, ритм жизни.

Великолепный и гармоничный союз, основанный на интеллектуальной совместимости и любви к прекрасному. Жажда впечатлений будет соединять их сердца в трудные моменты, когда быт будет рушить их дружный союз. Единственное, что может поставить под угрозу их совместное счастье – это стремление Весов во всем соглашаться, чтобы не ссорится, стремление их все вокруг идеализировать и уравновешивать.

Водолея может все это тяготить, что может привести к уходу последнего к более сильному партнеру, чем Весы. Они могут остаться хорошими друзьями, храня в памяти счастливые воспоминания, как драгоценные камни.

Со Скорпионами

Противоречивый и маловероятный союз. Какой металл можно сравнивать с энергетикой Скорпиона? Наверно, адамант – самый крепкий металл в мире. Ведь пред магнетизмом Скорпиона никто не может устоять, даже Водолей. Но когда бурная страсть уляжется, и наступят обычные будни в жизни пары, каждый из них начнет демонстрировать противоположные стремления.

Водолей будет стремиться к равноправным, спокойным отношениям, полным доверия и разнообразия, для Скорпиона же важно быть главным в отношениях и всецело контролировать любимого человека. Больше всего страдают в таких семьях дети, которые растут в атмосфере постоянного перетягивания каната и выяснения отношений.

Со Стрелецами

Хорошее взаимопонимание и общие интересы. Стрельцу льстит независимость и харизматичность партнера. А Водолею нравится неудержимость, чувство юмора и благородность, свойственные стрельцу. При условии, что партнеры будут ценить друг друга и прикладывать усилия для поддержания семейного очага, союз обещает быть долгим и крепким.

С Козерогами

Вероятность крепкого союза мала у этих двух знаков. Козерог слишком консервативен и занудлив для Водолея, его взгляды на жизнь тверды, как камень. В этой паре каждый будет жить своими интересами, создавая лишь видимость счастливой пары.

С Водолеями



Два представителя этого знака с одной стороны никогда не соскучатся друг другом, а с другой стороны особых страстей в этой паре тоже не придется. Их интимная жизнь будет полна и разнообразна, но чувственной близости будет не доставать; они даже могут быть одной профессии. Два одинаковых знака – это прекрасная пара, которая может продлиться долгие года, если сможет отпускать друг друга для поиска новых впечатлений и … чтоб соскучится за своим партнером.

Сказать наверняка, что союз невозможен нельзя. Начало романа возможно будет бурное и интересное. Но дальше оба столкнуться лицом к лицу с непониманием природы друг друга. Рыба может надолго застрять в таких отношениях из-за боязни остаться одной, поэтому чаще инициатором разрыва становится точно не рыбы. Спасти союз может терпимость к недостаткам друг друга и готовность идти на компромисс.

Вот мы и выяснили кто подходит Водолею, а кто – нет. Но какими бы суровыми или щедрыми к нам бы не были звезды, только от нас зависит будем ли счастливы и сделаем ли счастливым любимого человека. Совместимость по гороскопу важна, но не первостепенна. Поэтому перефразируем известную поговорку следующим образом: гороскопам доверяй, но и сам не плошай, еще есть вариант пройти тест на совместимость.

Источник: знаки-зодиаков.рф