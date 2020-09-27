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3 молитвы на Воздвижение честного Креста Господня 27 сентября 2020 года

01:40 27.09.2020 Фото: wikimedia.org
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В этот день молитва обладает особой силой и обязательно будет услышана.

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Молитвы на Воздвижение честного Креста Господня
Сюжет: Православные обряды
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Знаменательный праздник Воздвижения Креста Господня празднуют христиане 27 сентября 2020 года3 молитвы на Воздвижение честного Креста Господня 27 сентября 2020 годаЕщё 280 новостей

Празднуется 27 сентября

Тропарь Воздвижению Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя /

и благослови достояние Твое, /
победы православным Христианом на сопротивныя даруя /
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Величание Воздвижению Креста Господня

Величаем Тя, /
Живодавче Христе, /
и чтем Крест Твой Святый, /
имже нас спасл еси от работы вражия.

Тропарь предпразднству

Животворящий Крест Твоея благости, /
Егоже даровал еси нам недостойным Господи, /
Тебе приносим в молитву, /
спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, /
Едине Человеколюбче.

Источник: hram-feodosy.kiev.ua

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