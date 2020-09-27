3 молитвы на Воздвижение честного Креста Господня 27 сентября 2020 года

В этот день молитва обладает особой силой и обязательно будет услышана.

Молитвы на Воздвижение честного Креста Господня

Празднуется 27 сентября

Тропарь Воздвижению Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя /



и благослови достояние Твое, /победы православным Христианом на сопротивныя даруя /и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Величаем Тя, /

Живодавче Христе, /

и чтем Крест Твой Святый, /

имже нас спасл еси от работы вражия.



Животворящий Крест Твоея благости, /

Егоже даровал еси нам недостойным Господи, /

Тебе приносим в молитву, /

спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, /

Едине Человеколюбче.

Источник: hram-feodosy.kiev.ua