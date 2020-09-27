3 молитвы на Воздвижение честного Креста Господня 27 сентября 2020 года

Сюжет: Православные обряды
Празднуется 27 сентября
Тропарь Воздвижению Креста Господня
Спаси, Господи, люди Твоя /
победы православным Христианом на сопротивныя даруя /
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Величание Воздвижению Креста Господня
Величаем Тя, /
Живодавче Христе, /
и чтем Крест Твой Святый, /
имже нас спасл еси от работы вражия.
Животворящий Крест Твоея благости, /
Егоже даровал еси нам недостойным Господи, /
Тебе приносим в молитву, /
спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, /
Едине Человеколюбче.
Источник: hram-feodosy.kiev.ua