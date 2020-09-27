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Красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня 27 сентября 2020 года

09:48 27.09.2020 Фото: omolitvah.ru
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В этот день можно слышать пожелания здоровья, веры, чистой и искренней любви, щедрости и теплоты в доме.

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Поздравления в день Воздвижения Креста Господня звучат с 326 года, как говорит придание
Сюжет: Православные обряды
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Молитва Господу 27 сентября на праздник Воздвижения Креста ГосподняКрасивые поздравления с Воздвижением Креста Господня 27 сентября 2020 годаЕщё 283 новостей

В честь нахождения креста с распятьем был установлен великий праздник. Поздравления в день Воздвижения Креста Господня звучат с 326 года, как говорит придание. Торжество отмечается 27 сентября. В этот день можно слышать пожелания здоровья, веры, чистой и искренней любви, щедрости и теплоты в доме.

Поздравления в стихах на Воздвижение Креста Господня

Воздвижение честного и Животворящего Креста,

Праздник небесный, святого дня,
Все христиане в храмы пойдут,
В чащах молитву Христу вознесут.
Славься земля, мы гордимся тобой,
Боже любимый, творец дорогой,
Солнце поднимется, счастье взойдет,
Праздник Воздвижения любви поднесет.

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

С праздником Воздвижение Животворящего Креста,

Сегодня будет счастлива христианская семья,
Любовь и честность, счастье – радость и любовь,
Иисус Христос явится и будет здесь, с тобой.
Восстановили веру, вернули крест туда,
Где правдой и свободой он будет жить всегда,
Вставайте Христиане, молите о добре,
И будет вам здоровье и помощь извне.

Воздвиженье Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!

Стекала по нему кровь православная,

И было вбито в крест Иисуса тело славное,
Спустя года воздвигли крест опять,
Но только чтобы веру воссоздать!

Чтоб во спасение нас грешных крест стоял,
На теле чтобы веры знак сиял,
Знак силы православной и добра,
Душа чтоб спасена была…

Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,

Искорени Господь всё зло, утихомирь нам страсти,
Любви и счастья поднеси, чтоб люди улыбались,
Чтоб замолчали все враги, и чтоб не надсмехались.
Молитвой дьявола побьем, добро восторжествует,
И крикнем дружно – Бог спасет, прошепчем Аллилуйя,
Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,
Искорени Господь все зло, утихомирь нам страсти.

Животворящий Крест Господень

Благослословенье нам несет.
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой.

Ты не отрекся от креста, Иисус,

И пред тобою я о том молюсь,
Чтоб ты и мне такой же силы дал,
Чтоб сильным я и правым в вере стал!

Чтоб я свой крест достойно тоже нес,
До пониманья истины дорос,
Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл,
А праведно и честно в мире жил.

Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил,

И мною Ты гордился и хвалил,
Чтоб сердце было мягко от любви,
Меня на службу, Боже, призови!

Пусть крест Животворящий нам напомнит,
Чьи муки окупили благо нам.
Чтоб в сердце лед растаял,
И стало совестно всем нам.

Хочу сегодня вас поздравить,

Чтоб избежали лихих бед.
Семья пусть ваша горестей не знает,
Чтоб жили много-много лет.

Сегодня праздник, Воздвижение креста,
Пусть он наполнит жизнь добром и благом,
Молитву небу вознесут уста,
Родные люди будут вечно рядом.

Иисус за нас все беды перенес

И жизнь свою отдать не побоялся,
Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос,
Ты только лишь молись, люби и кайся!

Сегодня праздник наш священный,
И слышен колокольный звон,
Ведь в этот день такой чудесный
Был крест священный обретен!
И с этим днем прекрасным, светлым

Мы поздравляем христиан,
Любви, здоровья вам желаем,
Благополучия всем вам!

В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.

Пусть же жизнь течет спокойно,
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста – событие для всего христианского мира. Это один из самых древних православных праздников. И, конечно, каждый хочет поздравить родных необычно. Для вас подобрали красивые поздравления на Воздвижение Креста Господня.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

В светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и дурных замыслов. Пусть душа будет чиста и открыта, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здравия души и тела, милосердия и неугасаемой веры и надежды.

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть предлог и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

Источник: omolitvah.ru

Воздвижение Креста Господня крест поздравления праздник стихи и проза церковь
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Поздравляем с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня!

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