Красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня 27 сентября 2020 года

В этот день можно слышать пожелания здоровья, веры, чистой и искренней любви, щедрости и теплоты в доме.

Поздравления в день Воздвижения Креста Господня звучат с 326 года, как говорит придание

В честь нахождения креста с распятьем был установлен великий праздник. Поздравления в день Воздвижения Креста Господня звучат с 326 года, как говорит придание. Торжество отмечается 27 сентября. В этот день можно слышать пожелания здоровья, веры, чистой и искренней любви, щедрости и теплоты в доме.

Поздравления в стихах на Воздвижение Креста Господня

Воздвижение честного и Животворящего Креста,



Праздник небесный, святого дня,Все христиане в храмы пойдут,В чащах молитву Христу вознесут.Славься земля, мы гордимся тобой,Боже любимый, творец дорогой,Солнце поднимется, счастье взойдет,Праздник Воздвижения любви поднесет.

С Воздвиженьем Креста Господня!



Пусть будет божья благодатьВсегда — и завтра, и сегодняТебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

С праздником Воздвижение Животворящего Креста,



Сегодня будет счастлива христианская семья,Любовь и честность, счастье – радость и любовь,Иисус Христос явится и будет здесь, с тобой.Восстановили веру, вернули крест туда,Где правдой и свободой он будет жить всегда,Вставайте Христиане, молите о добре,И будет вам здоровье и помощь извне.

Воздвиженье Креста Господня



Мы вместе празднуем сегодня!Пусть защищает вас ВсевышнийОт бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда — и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

Стекала по нему кровь православная,



И было вбито в крест Иисуса тело славное,Спустя года воздвигли крест опять,Но только чтобы веру воссоздать!

Чтоб во спасение нас грешных крест стоял,

На теле чтобы веры знак сиял,

Знак силы православной и добра,

Душа чтоб спасена была…

Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,



Искорени Господь всё зло, утихомирь нам страсти,Любви и счастья поднеси, чтоб люди улыбались,Чтоб замолчали все враги, и чтоб не надсмехались.Молитвой дьявола побьем, добро восторжествует,И крикнем дружно – Бог спасет, прошепчем Аллилуйя,Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,Искорени Господь все зло, утихомирь нам страсти.

Животворящий Крест Господень



Благослословенье нам несет.Кто верует, тот и свободен,Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

И веры не для показухи,

Пусть будет Бог всегда с тобой.

Ты не отрекся от креста, Иисус,



И пред тобою я о том молюсь,Чтоб ты и мне такой же силы дал,Чтоб сильным я и правым в вере стал!

Чтоб я свой крест достойно тоже нес,

До пониманья истины дорос,

Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл,

А праведно и честно в мире жил.

Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил,



И мною Ты гордился и хвалил,Чтоб сердце было мягко от любви,Меня на службу, Боже, призови!

Пусть крест Животворящий нам напомнит,

Чьи муки окупили благо нам.

Чтоб в сердце лед растаял,

И стало совестно всем нам.

Хочу сегодня вас поздравить,



Чтоб избежали лихих бед.Семья пусть ваша горестей не знает,Чтоб жили много-много лет.

Сегодня праздник, Воздвижение креста,

Пусть он наполнит жизнь добром и благом,

Молитву небу вознесут уста,

Родные люди будут вечно рядом.

Иисус за нас все беды перенес



И жизнь свою отдать не побоялся,Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос,Ты только лишь молись, люби и кайся!

Сегодня праздник наш священный,

И слышен колокольный звон,

Ведь в этот день такой чудесный

Был крест священный обретен!

И с этим днем прекрасным, светлым



Мы поздравляем христиан,Любви, здоровья вам желаем,Благополучия всем вам!

В светлый, тихий праздник

Воздвижения Креста Господня,

Всем хотим напомнить мы сейчас:

Победил Бог смело преисподнюю,

На кресте Иисус нас спас.



Пусть же жизнь течет спокойно,Под покровом честного креста,Чтобы радость и любовь лились рекою,В добрые и чистые сердца.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста – событие для всего христианского мира. Это один из самых древних православных праздников. И, конечно, каждый хочет поздравить родных необычно. Для вас подобрали красивые поздравления на Воздвижение Креста Господня.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

В светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и дурных замыслов. Пусть душа будет чиста и открыта, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здравия души и тела, милосердия и неугасаемой веры и надежды.

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть предлог и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

Источник: omolitvah.ru