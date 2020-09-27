Красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня 27 сентября 2020 года

В честь нахождения креста с распятьем был установлен великий праздник. Поздравления в день Воздвижения Креста Господня звучат с 326 года, как говорит придание. Торжество отмечается 27 сентября. В этот день можно слышать пожелания здоровья, веры, чистой и искренней любви, щедрости и теплоты в доме.
Поздравления в стихах на Воздвижение Креста Господня
Воздвижение честного и Животворящего Креста,
Все христиане в храмы пойдут,
В чащах молитву Христу вознесут.
Славься земля, мы гордимся тобой,
Боже любимый, творец дорогой,
Солнце поднимется, счастье взойдет,
Праздник Воздвижения любви поднесет.
С Воздвиженьем Креста Господня!
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
С праздником Воздвижение Животворящего Креста,
Любовь и честность, счастье – радость и любовь,
Иисус Христос явится и будет здесь, с тобой.
Восстановили веру, вернули крест туда,
Где правдой и свободой он будет жить всегда,
Вставайте Христиане, молите о добре,
И будет вам здоровье и помощь извне.
Воздвиженье Креста Господня
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!
Стекала по нему кровь православная,
Спустя года воздвигли крест опять,
Но только чтобы веру воссоздать!
Чтоб во спасение нас грешных крест стоял,
На теле чтобы веры знак сиял,
Знак силы православной и добра,
Душа чтоб спасена была…
Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,
Любви и счастья поднеси, чтоб люди улыбались,
Чтоб замолчали все враги, и чтоб не надсмехались.
Молитвой дьявола побьем, добро восторжествует,
И крикнем дружно – Бог спасет, прошепчем Аллилуйя,
Животворящий крест взойдет и будет народ счастлив,
Искорени Господь все зло, утихомирь нам страсти.
Животворящий Крест Господень
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.
Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой.
Ты не отрекся от креста, Иисус,
Чтоб ты и мне такой же силы дал,
Чтоб сильным я и правым в вере стал!
Чтоб я свой крест достойно тоже нес,
До пониманья истины дорос,
Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл,
А праведно и честно в мире жил.
Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил,
Чтоб сердце было мягко от любви,
Меня на службу, Боже, призови!
Пусть крест Животворящий нам напомнит,
Чьи муки окупили благо нам.
Чтоб в сердце лед растаял,
И стало совестно всем нам.
Хочу сегодня вас поздравить,
Семья пусть ваша горестей не знает,
Чтоб жили много-много лет.
Сегодня праздник, Воздвижение креста,
Пусть он наполнит жизнь добром и благом,
Молитву небу вознесут уста,
Родные люди будут вечно рядом.
Иисус за нас все беды перенес
Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос,
Ты только лишь молись, люби и кайся!
Сегодня праздник наш священный,
И слышен колокольный звон,
Ведь в этот день такой чудесный
Был крест священный обретен!
И с этим днем прекрасным, светлым
Любви, здоровья вам желаем,
Благополучия всем вам!
В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста – событие для всего христианского мира. Это один из самых древних православных праздников. И, конечно, каждый хочет поздравить родных необычно. Для вас подобрали красивые поздравления на Воздвижение Креста Господня.
Поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе
Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.
В светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и дурных замыслов. Пусть душа будет чиста и открыта, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здравия души и тела, милосердия и неугасаемой веры и надежды.
В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.
Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.
В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть предлог и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.
Источник: omolitvah.ru