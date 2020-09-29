29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Инвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске

10:49 29.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Бердчанин упал и не смог открыть дверь. Родные обратились за помощью к спасателям.

% name% title
Спасателям часто приходится деблокировать двери, за которыми людям грозит опасность

Не смог самостоятельно открыть дверь в ванной комнате и выбраться в квартиру 28 сентября инвалид в Бердске. Родные тоже не смогли ему в этом помочь, поэтому обратились за помощью в бердский поисково-спасательный отряд (ПСО). Они сообщили, что у их родственника ампутирована нога, возможно, он упал и не смог подняться.

На место выехали сотрудники ПСО и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь в ванную комнату. Мужчину передали родным, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

ванная дверь деблокировали инвалид спасатели упал Наталья Дмитриева Бердский поисково-спасательный отряд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам помогали спасатели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 22
11:17 29-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Строить дома для 5 млн семей в год велел регионам Путин
11:15 29-09-2020
Строить дома для 5 млн семей в год велел регионам Путин
Бои в Карабахе: Азербайджан атакует Армению
11:13 29-09-2020
Бои в Карабахе: Азербайджан атакует Армению
Забыл слово "страх": Алексей Воробьев рассказал про перенесенный инсульт
11:00 29-09-2020
Забыл слово
Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов
10:57 29-09-2020
Как продать свой автомобиль быстро и максимально дорого. 7 советов специалистов
8 причин пить шиповник
10:53 29-09-2020
8 причин пить шиповник
БердскИнвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске
10:49 29-09-2020
Инвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске
Самые решительные и упорные знаки зодиака по мнению Василисы Володиной. Они всегда на плаву
10:47 29-09-2020
Самые решительные и упорные знаки зодиака по мнению Василисы Володиной. Они всегда на плаву
Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020 1
10:45 29-09-2020
Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020
Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!
10:45 29-09-2020
Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!