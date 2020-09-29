Инвалида с ампутированной ногой вытащили из ванной спасатели в Бердске

Бердчанин упал и не смог открыть дверь. Родные обратились за помощью к спасателям.

Спасателям часто приходится деблокировать двери, за которыми людям грозит опасность

Не смог самостоятельно открыть дверь в ванной комнате и выбраться в квартиру 28 сентября инвалид в Бердске. Родные тоже не смогли ему в этом помочь, поэтому обратились за помощью в бердский поисково-спасательный отряд (ПСО). Они сообщили, что у их родственника ампутирована нога, возможно, он упал и не смог подняться.

На место выехали сотрудники ПСО и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь в ванную комнату. Мужчину передали родным, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.