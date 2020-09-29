Деньги от Путина: Кому достанутся выплаты и пособия в 2020 и 2021 году. Список получателей

В послании текущего года президент России предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

Кому достанутся деньги, рассказа Путин

В Кремле 23 сентября состоялась встреча президента Владимира Путина с сенаторами Российской Федерации. О самых важных заявлениях - поддержке семей с детьми, пенсионеров и учителей - в нашем материале. Напомним, в послании текущего года он предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку. А расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, то есть на 80%.

Материнский капитал

Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей.



Выплаты на детей с 0 до 7 лет

Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 850 000 детей до 7 лет включительно.

Выплата на ребёнка от рождения до трёх лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января текущего года, и это было одним из важных решений, обозначенных в Послании, предусмотрена выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В Новосибирской области эта сумма равна 6 018 рублей на каждого ребенка. В среднем по стране это 5 500 рублей.

Эта выплата начисляется за период начиная с января 2020. Но сами деньги семьи получили в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне.

- Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм, - сказал Путин.

Горячее питание в школах

Уже с 1 сентября текущего года на системной основе решается задача обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В результате более 7 000 000 детей получат бесплатное горячее питание.

Путин попросил Совет Федерации, Министерство просвещения и Общероссийский народный фронт постоянно держать эту ситуацию под контролем. Причём уделить особое внимание малокомплектным школам. Кстати, в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 млрд рублей.

Деньги учителям

И конечно, мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей, сказал президент России.

Уже начиная с сентября этого года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 000 рублей. В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 млрд рублей ежегодно.

Он попросил Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов.

- Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок, - заявил Владимир Владимирович.

И напомнил: все прежние доплаты, в том числе региональные необходимо сохранить и выплачивать в полном объёме. Иначе всё это утратит смысл. Учитель должен это видеть по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде.

Бюджетные места в вузы

Важный вопрос для семей с детьми – это доступность высшего образования. Уже в текущем году дополнительно выделили, профинансировали 11 500 бюджетных мест в вузах. Причём основную их часть получили университеты, институты именно регионов, где необходимы врачи, учителя, специалисты в области цифровой экономики. В общей сложности 60% выпускников школ России получили возможность учиться в вузе за счёт государства.

- Когда я сказал, что в приоритетном порядке этими местами будут обеспечиваться абитуриенты, студенты в регионах, из 11 500 новых бюджетных мест 9 500 – это бюджетные места в регионах Российской Федерации, в высших учебных заведениях. В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится ещё на 33 тысячи. Соответствующие средства также должны быть предусмотрены в федеральном бюджет, - резюмировал президент России.