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"Пусть у всех девочек будут такие папы": Максим Галкин станцевал страстное танго с дочерью Лизой на видео

18:28 29.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/
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"Это самое милое, что я видела за последнее время". - написала восторженная поклонница.

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Лиза Галкина родилась 18-го сентября 2013 года

Юморист Максим Галкин не перестает удивлять публику кадрами семейной жизни. Многие люди в погоне за подписчиками делают самые разные вещи, встают буквально с ног на голову, а звездный папа просто показывает обыденную жизнь семейства.

Так, в этот раз публика увидела страстный танец отца и дочери - танго. Юная Елизавета уже знает ритм и шаги этого сложного танца. Папа не отстает и как истинный мужчина ведет за собой партнершу. Сложные па и поддержки с легкостью преодолеваются маленькой Лизой, папа и дочь даже совершают 2 поддержки во время танца.

-olga.lazareva2020:Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы💜🙏🙏🙏🙏
-irina.shark: Это самое милое, что я видела за последнее время 😍
-nz.373: Шикарно👏👏👏представляю как они станцуют через 10 - 12 лет 😍
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💃🏼🕺🏻😀 #танго #елизаветагалкина

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

звездные дети страсть танго танец Елизавета Галкина Максим Галкин
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От редакции

Талантливая семья?

Аноним, 29 сентября 2020 20:11
Молодцы

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