"Пусть у всех девочек будут такие папы": Максим Галкин станцевал страстное танго с дочерью Лизой на видео

"Это самое милое, что я видела за последнее время". - написала восторженная поклонница.

Лиза Галкина родилась 18-го сентября 2013 года

Юморист Максим Галкин не перестает удивлять публику кадрами семейной жизни. Многие люди в погоне за подписчиками делают самые разные вещи, встают буквально с ног на голову, а звездный папа просто показывает обыденную жизнь семейства.

Так, в этот раз публика увидела страстный танец отца и дочери - танго. Юная Елизавета уже знает ритм и шаги этого сложного танца. Папа не отстает и как истинный мужчина ведет за собой партнершу. Сложные па и поддержки с легкостью преодолеваются маленькой Лизой, папа и дочь даже совершают 2 поддержки во время танца.

-olga.lazareva2020: Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы💜🙏🙏🙏🙏

-irina.shark: Это самое милое, что я видела за последнее время 😍

-nz.373 : Шикарно👏👏👏представляю как они станцуют через 10 - 12 лет 😍